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تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ
تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ
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تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

فن و منوعات

2026-10-21 | 07:14
تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ
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Aljadeed
تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

أرجأت المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول، جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى الأربعاء 25 تشرين الثاني المقبل، بناءً على طلب تقدّمت به وكيلته القانونية المحامية أماتا مبارك، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى شهود أمنيين إضافيين.

 قدّمت مبارك طلبات لسماع إفادات إضافية ضمن مساعي الدفاع لإثبات براءة موكّلها. ويتيح التأجيل متابعة هذه الطلبات في الجلسة المقبلة، فيما يبقى الملف قيد النظر أمام المحكمة العسكرية، من دون صدور حكم نهائي في القضية.

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