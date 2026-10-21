تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

استعاد الفنان المصري باسم سمرة ذكرياته مع الفنان الكبير عادل إمام، من خلال صورة نادرة جمعتهما في كواليس أحد الأعمال الفنية، أرفقها برسالة عفوية عبّر فيها عن محبته الكبيرة للزعيم وتقديره لمسيرته الفنية ومكانته الإنسانية.
أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة جديدة للفنان اللبناني فضل شاكر، ظهر فيها واقفاً أمام صورة كبيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أثار اتخاذ إجراءات قانونية بحق صانعة المحتوى تالة صفوان في العراق تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تداول أنباء عن توقيفها، وظهورها في مقابلة تلفزيونية جديدة قدمت خلالها اعتذاراً للشعب العراقي.