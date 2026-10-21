تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

أرجأت ، الأربعاء 21 تشرين الأول، جلسة محاكمة الفنان إلى الأربعاء 25 تشرين الثاني المقبل، بناءً على طلب تقدّمت به وكيلته القانونية المحامية أماتا مبارك، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى شهود أمنيين إضافيين.