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زواج حسن خليل وروعة السعدي قريبا؟ الاخيرة كشفت عن موعد حفل الزفاف وهذا ما أكدته
زواج حسن خليل وروعة السعدي قريبا؟ الاخيرة كشفت عن موعد حفل الزفاف وهذا ما أكدته
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زواج حسن خليل وروعة السعدي قريبا؟ الاخيرة كشفت عن موعد حفل الزفاف وهذا ما أكدته

فن و منوعات

2026-10-21 | 10:03
زواج حسن خليل وروعة السعدي قريبا؟ الاخيرة كشفت عن موعد حفل الزفاف وهذا ما أكدته
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Aljadeed
زواج حسن خليل وروعة السعدي قريبا؟ الاخيرة كشفت عن موعد حفل الزفاف وهذا ما أكدته

كشفت الفنانة السورية روعة السعدي عن مستجدات تتعلق بزفافها على الفنان حسن خليل، مؤكدةً أن الموعد النهائي للحفل لم يُحسم بعد، فيما رجّحت إقامته في شتاء عام 2027.


وأوضحت السعدي أنها لم تحدّد حتى الآن تاريخاً بعينه للاحتفال، ليبقى التوقيت المرتقب مبدئياً، من دون الكشف عن مكان الزفاف أو طبيعة الحفل وتفاصيل التحضيرات.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الثنائي خطوبتهما رسمياً في 22 يوليو/تموز 2026، في خطوة توّجت قصة حب امتدت لنحو خمس سنوات، بقيت خلالها تفاصيل العلاقة بعيدة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم الشائعات والتكهنات التي رافقت ظهورهما معاً.

وبحسب موقع «فوشيا»، بدأت قصة روعة السعدي وحسن خليل عام 2021، خلال مشاركتهما في مسلسل «حارة القبة» بإدارة المخرجة رشا شربتجي، إذ جمعتهما صداقة في كواليس العمل، تطوّرت تدريجياً إلى علاقة عاطفية. واختار الثنائي منذ البداية الحفاظ على خصوصية علاقتهما، فتجنّبا نشر الصور والرسائل التي قد تكشف ارتباطهما، كما لم يتحدثا عنها علناً.

وعلى مدى السنوات التي سبقت إعلان الخطوبة، لم يؤكد أيّ منهما بصورة مباشرة الأنباء المتداولة بشأن علاقتهما أو ينفها، ما أبقى التساؤلات قائمة لدى المتابعين، إلى أن أعلنا اتخاذ خطوة رسمية بحضور العائلتين والمقربين.

وأقيم حفل الخطوبة في العاصمة السورية دمشق، وسط أجواء عائلية اتّسمت بالبساطة والفرح. وشارك الثنائي جمهورهما مجموعة من الصور عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرا فيها برفقة أفراد عائلتيهما وعدد من المقربين، ليحسما بذلك الجدل بشأن طبيعة العلاقة التي جمعتهما.

وحظي إعلان الخطوبة بتفاعل من الجمهور وزملائهما في الوسط الفني، الذين قدّموا لهما التهاني وتمنّوا لهما السعادة في حياتهما المقبلة. وجاء الإعلان ليكشف جانباً من قصة احتفظ الثنائي بتفاصيلها لسنوات، قبل مشاركة هذه المحطة مع المتابعين.

ومع حديث روعة السعدي عن شتاء 2027 بوصفه الفترة المتوقعة للزفاف، تتّجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة في علاقتهما، فيما يبقى تحديد موعد الحفل وتفاصيله بانتظار الحسم النهائي.

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