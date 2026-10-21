بكاء ارملة هاني شاكر في اول ظهور لها بدونه بعد وفاته

شهد حفل افتتاح الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى ، الذي أُقيم الأوبرا ، لحظات مؤثرة خلال تكريم الفنان المصري الراحل هاني شاكر، حيث تصدّرت دموع زوجته نهلة توفيق المشهد، في أول ظهور لها داخل دار الأوبرا من دونه.



وحضرت أسرة الفنان الراحل فعاليات الافتتاح لتسلّم تكريمه، إذ صعدت زوجته إلى المسرح برفقة نجلهما شريف وحفيديه، وسط أجواء من الحزن والتأثر، في مناسبة خُصصت لاستذكار مسيرته الفنية وإسهاماته في الأغنية على مدى نحو خمسة عقود.

وخلال كلمتها، استعادت نهلة توفيق ذكريات جمعتها بزوجها، وكشفت عن حديث كان يتكرر بينهما بشأن الموت والرحيل، مشيرةً إلى أنه كان يفكر في الطريقة التي سيتذكره بها الجمهور بعد وفاته.

وأوضحت أن هاني شاكر كان يتمنى أن تبقى سيرته الطيبة حاضرة في ذاكرة محبيه، وكان يردد أمامها: "نفسي الناس تفضل فكراني بالخير"، قبل أن توجّه إليه رسالة مؤثرة من على المسرح، قالت فيها: «اطمن يا هاني، كل الناس فاكرينك بكل الخير».

ولم تتمالك نهلة دموعها خلال حديثها عن زوجها، في عكس حجم تأثرها بغيابه، خصوصاً أن المناسبة شكّلت أول مشاركة لها في إحدى فعاليات دار الأوبرا بعد رحيله.

كما أعربت عن شكرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تكريم زوجها، وللقائم بأعمال وزير الثقافة عبد العزيز قنصوة، وإدارة دار الأوبرا المصرية، على إهداء الحالية من المهرجان إلى روح الفنان الراحل، وإقامة الفعاليات رغم التحديات.