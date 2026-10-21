بكاء ارملة هاني شاكر في اول ظهور لها بدونه بعد وفاته

وحضرت أسرة الفنان الراحل فعاليات الافتتاح لتسلّم تكريمه، إذ صعدت زوجته إلى المسرح برفقة نجلهما شريف وحفيديه، وسط أجواء من الحزن والتأثر، في مناسبة خُصصت لاستذكار مسيرته الفنية وإسهاماته في الأغنية العربية
على مدى نحو خمسة عقود.
وخلال كلمتها، استعادت نهلة توفيق ذكريات جمعتها بزوجها، وكشفت عن حديث كان يتكرر بينهما بشأن الموت والرحيل، مشيرةً إلى أنه كان يفكر في الطريقة التي سيتذكره بها الجمهور بعد وفاته.
وأوضحت أن هاني شاكر كان يتمنى أن تبقى سيرته الطيبة حاضرة في ذاكرة محبيه، وكان يردد أمامها: "نفسي الناس تفضل فكراني بالخير"، قبل أن توجّه إليه رسالة مؤثرة من على المسرح، قالت فيها: «اطمن يا هاني، كل الناس فاكرينك بكل الخير».
ولم تتمالك نهلة دموعها خلال حديثها عن زوجها، في مشهد
عكس حجم تأثرها بغيابه، خصوصاً أن المناسبة شكّلت أول مشاركة لها في إحدى فعاليات دار الأوبرا المصرية
بعد رحيله.
كما أعربت عن شكرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تكريم زوجها، وللقائم بأعمال وزير الثقافة عبد العزيز قنصوة، وإدارة دار الأوبرا المصرية، على إهداء الدورة
الحالية من المهرجان إلى روح الفنان الراحل، وإقامة الفعاليات رغم التحديات.