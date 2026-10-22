سلاف فواخرجي تستعيد صوت والدها بقصيدة كتبها لها.. وفيديو يلامس وجدانها

شاركت فواخرجي الفيديو عبر حسابها على منصة «إكس»، موضحة أن الصحفي برغش، من ، أعدّه بعدما استعان بتسجيل سابق نشرته لوالدها وهو يلقي القصيدة، وأضاف إليه صوراً تجمعهما ومقاطع صوتية يتحدث فيها عنها.

نشرت مرّة ڤيديو لأبي الحبيب وهو يلقي ابيات شعرية ألفها لي منذ سنوات، ففاجأني الصديق الصحفي خالد برغش من الكويت بصنع ڤيديو جميل وغالي بعد أن استعان بصوت أبي وحديثه عني، وقد فعل بوجداني مافعل... #سلاف_محمد_فواخرجي @khalidfhad شكرا 🙏🏻 https://t.co/tinKkjGTVu — سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) October 21, 2026

وعبّرت فواخرجي عن تأثرها بهذه اللفتة، ووصفت الفيديو بأنه «جميل وغالي»، مضيفة: «وقد فعل بوجداني ما فعل»، في إشارة إلى المشاعر التي أعادها إليها سماع صوت والدها وكلماته.

وتفاعل متابعو الفنانة مع المنشور برسائل المواساة والدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، فيما تمنّى آخرون لها ولعائلتها الصحة وطول العمر، معبّرين عن تأثرهم بالصور والكلمات التي وثّقها الفيديو.

