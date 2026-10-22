سلاف فواخرجي تستعيد صوت والدها بقصيدة كتبها لها.. وفيديو يلامس وجدانها

شاركت فواخرجي الفيديو عبر حسابها على منصة «إكس»، موضحة أن الصحفي خالد برغش، من الكويت، أعدّه بعدما استعان بتسجيل سابق نشرته لوالدها وهو يلقي القصيدة، وأضاف إليه صوراً تجمعهما ومقاطع صوتية يتحدث فيها عنها.
وعبّرت فواخرجي عن تأثرها بهذه اللفتة، ووصفت الفيديو بأنه «جميل وغالي»، مضيفة: «وقد فعل بوجداني ما فعل»، في إشارة إلى المشاعر التي أعادها إليها سماع صوت والدها وكلماته.
وتفاعل متابعو الفنانة السورية مع المنشور برسائل المواساة والدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، فيما تمنّى آخرون لها ولعائلتها الصحة وطول العمر، معبّرين عن تأثرهم بالصور والكلمات التي وثّقها الفيديو.