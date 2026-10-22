فضل شاكر يستعد للقاء جمهوره في السعودية.. فيديوهات من البروفات برفقة نجله محمد تتصدر!

وأظهرت الفيديوهات المتداولة محمد شاكر وهو يساعد والده على المسرح خلال التحضيرات ، في مشاهد عكست حضوره إلى جانبه قبل واحدة من أبرز الفنية في مسيرته، وسط ترقب كبير للقاء الأب والابن أمام الجمهور.

ولفتت الأنظار لقطة أخرى ظهر فيها محمد فضل شاكر وهو يحمل الميكروفون على المسرح، ما أثار المتابعين وتوقعاتهم بشأن احتمال تقديم أغنية «كيفك ع فراقي» إلى جانب والده خلال الحفل، خصوصاً أن الأغنية التي جمعتهما حققت انتشاراً بين محبيهما. إلا أن أداء الأغنية معاً خلال الحفل لم يكن قد تأكد رسمياً.

وجاءت هذه المشاهد ضمن الاستعدادات المكثفة التي يجريها فضل مسرح أبو بكر في منطقة بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض، حيث شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه آل الشيخ مقطع فيديو من البروفات النهائية، ظهر فيه الفنان اللبناني وهو يستعد للعودة إلى جمهوره.

كما وجّه فضل شاكر رسالة قصيرة إلى محبيه في الرياض، قائلاً: «أهل الرياض الحبايب.. جاهزين»، في رسالة زادت من حماس الجمهور قبل انطلاق الحفل المرتقب.

ومن المقرر أن يحيي فضل شاكر حفله الأول مساء الخميس 22 تشرين الأول 2026، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان «عودة الغايب»، على أن يلتقي جمهوره مجدداً في حفل ثانٍ مساء الجمعة 23 تشرين الأول، بعد الإقبال الكبير على تذاكر الليلة الأولى.

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