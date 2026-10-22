أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضل شاكر يستعد للقاء جمهوره في السعودية.. فيديوهات من البروفات برفقة نجله محمد تتصدر!
فضل شاكر يستعد للقاء جمهوره في السعودية.. فيديوهات من البروفات برفقة نجله محمد تتصدر!
A-
A+

فضل شاكر يستعد للقاء جمهوره في السعودية.. فيديوهات من البروفات برفقة نجله محمد تتصدر!

فن و منوعات

2026-10-22 | 03:58
فضل شاكر يستعد للقاء جمهوره في السعودية.. فيديوهات من البروفات برفقة نجله محمد تتصدر!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضل شاكر يستعد للقاء جمهوره في السعودية.. فيديوهات من البروفات برفقة نجله محمد تتصدر!

تصدّر الفنان اللبناني فضل شاكر اهتمام الجمهور قبل ساعات من عودته المنتظرة إلى المسرح في السعودية، بعد غياب استمر نحو 14 عاماً عن الحفلات الجماهيرية، وذلك عقب انتشار مقاطع فيديو من البروفات النهائية لحفليه ضمن موسم الرياض، ظهر فيها برفقة نجله الفنان محمد فضل شاكر، في لقطات أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة محمد شاكر وهو يساعد والده على المسرح خلال التحضيرات الأخيرة، في مشاهد عكست حضوره إلى جانبه قبل واحدة من أبرز المحطات الفنية في مسيرته، وسط ترقب كبير للقاء الأب والابن أمام الجمهور.

ولفتت الأنظار لقطة أخرى ظهر فيها محمد فضل شاكر وهو يحمل الميكروفون على المسرح، ما أثار حماس المتابعين وتوقعاتهم بشأن احتمال تقديم أغنية «كيفك ع فراقي» إلى جانب والده خلال الحفل، خصوصاً أن الأغنية التي جمعتهما حققت انتشاراً بين محبيهما. إلا أن أداء الأغنية معاً خلال الحفل لم يكن قد تأكد رسمياً.

وجاءت هذه المشاهد ضمن الاستعدادات المكثفة التي يجريها فضل شاكر على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو من البروفات النهائية، ظهر فيه الفنان اللبناني وهو يستعد للعودة إلى جمهوره.

كما وجّه فضل شاكر رسالة قصيرة إلى محبيه في الرياض، قائلاً: «أهل الرياض الحبايب.. جاهزين»، في رسالة زادت من حماس الجمهور قبل انطلاق الحفل المرتقب.

ومن المقرر أن يحيي فضل شاكر حفله الأول مساء اليوم الخميس 22 تشرين الأول 2026، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان «عودة الغايب»، على أن يلتقي جمهوره مجدداً في حفل ثانٍ مساء الجمعة 23 تشرين الأول، بعد الإقبال الكبير على تذاكر الليلة الأولى.

تابعوا الحفل الليلة في نقل مباشر عبر شاشة #الجديد

اقرأ ايضا في فن و منوعات

وفاة المخرج المسرحي العراقي شامال عمر ونقابة الفنانين تنعاه بكلمات مؤثرة
07:06

وفاة المخرج المسرحي العراقي شامال عمر ونقابة الفنانين تنعاه بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الفني والمسرحي العراقي، عقب الإعلان عن وفاة المخرج والفنان المسرحي العراقي المغترب شامال عمر، الذي رحل عن الحياة يوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026، تاركاً وراءه مسيرة فنية ارتبطت بالمسرح التجريبي، وتجربة مسرحية أسسها خارج وطنه برفقة زوجته الفنانة نيكار حسيب.

07:06

وفاة المخرج المسرحي العراقي شامال عمر ونقابة الفنانين تنعاه بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الفني والمسرحي العراقي، عقب الإعلان عن وفاة المخرج والفنان المسرحي العراقي المغترب شامال عمر، الذي رحل عن الحياة يوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026، تاركاً وراءه مسيرة فنية ارتبطت بالمسرح التجريبي، وتجربة مسرحية أسسها خارج وطنه برفقة زوجته الفنانة نيكار حسيب.

بعد مناشدتها للحصول على تذكرة .. سفرة معجبة فضل شاكر تتعرقل من جديد لهذا السبب
06:46

بعد مناشدتها للحصول على تذكرة .. سفرة معجبة فضل شاكر تتعرقل من جديد لهذا السبب

بعدما حصلت على تذكرة مجانية لحضور حفل فضل شاكر في موسم الرياض، واجهت المصممة اللبنانية نبال رضوان مشكلة في مطار بيروت حالت دون سفرها إلى السعودية، بعدما لم تظهر بيانات تأشيرتها على النظام الإلكتروني، وفق ما قالت في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام"

06:46

بعد مناشدتها للحصول على تذكرة .. سفرة معجبة فضل شاكر تتعرقل من جديد لهذا السبب

بعدما حصلت على تذكرة مجانية لحضور حفل فضل شاكر في موسم الرياض، واجهت المصممة اللبنانية نبال رضوان مشكلة في مطار بيروت حالت دون سفرها إلى السعودية، بعدما لم تظهر بيانات تأشيرتها على النظام الإلكتروني، وفق ما قالت في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام"

حزن ودموع في وداع آمال البكوش.. مشاهد مؤثرة من جنازتها
06:31

حزن ودموع في وداع آمال البكوش.. مشاهد مؤثرة من جنازتها

خيّم الحزن على الوسط الفني التونسي عقب وفاة الممثلة القديرة آمال البكوش، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت نحو خمسة عقود، فيما انتشرت مقاطع فيديو مؤثرة من مراسم تشييع جثمانها، بالتزامن مع إعادة تداول تصريحات سابقة لها تحدثت فيها عن الظلم والتسامح وفناء الحياة.

06:31

حزن ودموع في وداع آمال البكوش.. مشاهد مؤثرة من جنازتها

خيّم الحزن على الوسط الفني التونسي عقب وفاة الممثلة القديرة آمال البكوش، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت نحو خمسة عقود، فيما انتشرت مقاطع فيديو مؤثرة من مراسم تشييع جثمانها، بالتزامن مع إعادة تداول تصريحات سابقة لها تحدثت فيها عن الظلم والتسامح وفناء الحياة.

اخترنا لكم
وفاة المخرج المسرحي العراقي شامال عمر ونقابة الفنانين تنعاه بكلمات مؤثرة
07:06
بعد مناشدتها للحصول على تذكرة .. سفرة معجبة فضل شاكر تتعرقل من جديد لهذا السبب
06:46
حزن ودموع في وداع آمال البكوش.. مشاهد مؤثرة من جنازتها
06:31
سلاف فواخرجي تستعيد صوت والدها بقصيدة كتبها لها.. وفيديو يلامس وجدانها
06:30

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026