بعد مناشدتها للحصول على تذكرة .. سفرة معجبة فضل شاكر تتعرقل من جديد لهذا السبب

وأوضحت رضوان أنها استكملت إجراءات السفر وسدّدت الرسوم المطلوبة، لكنها لم تتمكن من متابعة رحلتها بسبب تعذّر التحقق من التأشيرة عند وصولها إلى . وأضافت أنها تواصلت مع وقدمت الأوراق الرسمية وإثباتات الدفع، إلا أن المشكلة لم تُحل.

وعبّرت عن حزنها لتعطّل رحلتها، معلنةً أنها ستتوجه إلى القنصلية في للاستفسار عن سبب عدم ظهور التأشيرة، ومؤكدةً تمسكها بمحاولة السفر بقولها: «راح روح». كما علّقت على ما جرى بأنها "عين"، قبل أن تواسي نفسها بعبارة: "كل تأخيرة وفيها خير".وكانت رضوان قد أثارت تفاعلاً على بعدما ناشدت الحصول على تذكرة لحفل فضل شاكر، قائلة إنها انتظرت هذه المناسبة 14 عاماً، وأتمّت ترتيبات رحلتها، بما فيها التأشيرة وحجوزات الطيران والفندق والمواصلات، فيما بقيت تذكرة الحفل عائقها الأخير، بعدما قالت إن التذاكر نفدت.وفي مناشدتها، قالت: "بدي تيكت واحد.. أنا بنت قنوعة"، كما عبّرت عن استعدادها للزواج ممن يؤمّن لها تذكرة، في مقطع انتشر بين المتابعين. ووصلت المناشدة إلى الفنان محمد فضل شاكر، الذي استجاب لها وأهداها تذكرة مجانية، لتتمكن من حضور الحفل، قبل أن تعترض رحلتها مشكلة التأشيرة.