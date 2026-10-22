وفاة المخرج المسرحي العراقي شامال عمر ونقابة الفنانين تنعاه بكلمات مؤثرة

وأعلنت نقابة
الفنانين العراقيين
خبر الوفاة في بيان رسمي، عبّرت فيه عن حزنها لرحيل الفنان، مستذكرةً إسهاماته في المجال المسرحي، ولا سيما التجارب التي قدّمها خلال سنوات عمله في الاغتراب.
وجاء في بيان النقابة: «ننعى ببالغ الحزن رحيل الفنان شامال عمر، الذي وافته المنية اليوم
، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».
وأشارت النقابة إلى أن الراحل عُرف باهتمامه بالمسرح التجريبي، الذي شكّل جانباً أساسياً من تجربته الفنية، حيث سعى إلى تقديم أعمال تعتمد على أساليب مسرحية مختلفة، بعيداً عن القوالب التقليدية في الأداء والإخراج.
ومن أبرز المحطات
في مسيرته تأسيس مختبر «لاليش المسرحي» في العاصمة
النمساوية فيينا عام 1998، بالتعاون مع زوجته الممثلة نيكار حسيب، في خطوة شكّلت امتداداً لنشاطه المسرحي خارج العراق
.
ومثّل هذا المشروع مساحة للعمل والتجريب المسرحي، حيث ارتبط اسم شامال عمر بتجربة فنية اهتمت بالبحث عن أشكال جديدة
للتعبير على خشبة المسرح، ما ميّز مسيرته عن عدد من التجارب المسرحية التقليدية.
ويُعد تأسيس المختبر في العاصمة النمساوية من أبرز الإنجازات المرتبطة باسم
الراحل، إذ واصل من خلاله نشاطه الفني في الاغتراب، محافظاً على صلته بالمسرح الذي كرّس له جانباً كبيراً من حياته.
وجاء رحيل شامال عمر بالتزامن مع إعلان نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان والأكاديمي عادل كريم سالم
، الذي عُرف بإخراجه أعمالاً مسرحية كلاسيكية، خصوصاً من المسرح الإغريقي، وعمله التدريسي في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.