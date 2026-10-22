وفاة المخرج المسرحي العراقي شامال عمر ونقابة الفنانين تنعاه بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الفني والمسرحي ، عقب الإعلان عن وفاة المخرج والفنان المسرحي العراقي المغترب شامال عمر، الذي رحل عن الحياة يوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026، تاركاً وراءه مسيرة فنية ارتبطت بالمسرح التجريبي، وتجربة مسرحية أسسها خارج وطنه برفقة زوجته الفنانة نيكار حسيب.



وأعلنت الفنانين خبر الوفاة في بيان رسمي، عبّرت فيه عن حزنها لرحيل الفنان، مستذكرةً إسهاماته في المجال المسرحي، ولا سيما التجارب التي قدّمها خلال سنوات عمله في الاغتراب.



وجاء في بيان النقابة: «ننعى ببالغ الحزن رحيل الفنان شامال عمر، الذي وافته المنية ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».



وأشارت النقابة إلى أن الراحل عُرف باهتمامه بالمسرح التجريبي، الذي شكّل جانباً أساسياً من تجربته الفنية، حيث سعى إلى تقديم أعمال تعتمد على أساليب مسرحية مختلفة، بعيداً عن القوالب التقليدية في الأداء والإخراج.



ومن أبرز في مسيرته تأسيس مختبر «لاليش المسرحي» في النمساوية فيينا عام 1998، بالتعاون مع زوجته الممثلة نيكار حسيب، في خطوة شكّلت امتداداً لنشاطه المسرحي خارج .



ومثّل هذا المشروع مساحة للعمل والتجريب المسرحي، حيث ارتبط اسم شامال عمر بتجربة فنية اهتمت بالبحث عن أشكال للتعبير على خشبة المسرح، ما ميّز مسيرته عن عدد من التجارب المسرحية التقليدية.





ويُعد تأسيس المختبر في العاصمة النمساوية من أبرز الإنجازات المرتبطة الراحل، إذ واصل من خلاله نشاطه الفني في الاغتراب، محافظاً على صلته بالمسرح الذي كرّس له جانباً كبيراً من حياته.



وجاء رحيل شامال عمر بالتزامن مع إعلان نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان والأكاديمي عادل ، الذي عُرف بإخراجه أعمالاً مسرحية كلاسيكية، خصوصاً من المسرح الإغريقي، وعمله التدريسي في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.