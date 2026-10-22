زينة ذهبية وأجواء إسلامية.. يومي وزوجها الملياردير يحتفلان بأربعين مولودهما بحفل فاخر

ولفتت تفاصيل الزينة أنظار متابعيها، إذ اختيرت لها ألوان هادئة غلب عليها والأخضر، وتصدّرت زهور البابونج والورود البيضاء المشهد. وظهرت الأزهار موزعة حول حوض أبيض كبير، وبين أوانٍ ذهبية ونباتات خضراء، فيما انسدل القماش الأبيض الخفيف على الطاولة وحول بعض عناصر التزيين.

كما ضمّت الترتيبات شموعاً بيضاء داخل حوامل زجاجية، وأطباقاً صغيرة احتوت على أعشاب مجففة وبتلات ورود وقطع بيضاء، إلى جانب تفاصيل الحوض الذي امتلأ بالماء والحليب والذهب الذي لفت انظار المتابعين بشكل كبير . وأظهرت إحدى الصور الحوض محاطاً بالزهور والشموع، وظهرت أيضاً لوحة تحمل عبارة «يوماً من النور والحب».

وشهدت المناسبة تلاوة آيات من القرآن بحضور شيخ، فيما ظهر غورهان حاملاً طفلهما، وبدت إلى جانبه في أجواء عائلية. كما التُقطت صور لها وهي تحتضن «غي» خلال لقاء أفراد العائلة به، مع إبقاء ملامح وجهه بعيدة عن الكاميرا.

وتفاعل متابعو يومي مع منشوراتها، وانهالت التهاني بمناسبة مرور أربعين يوماً على ولادة طفلها، متمنين للعائلة السعادة والصحة.

وكانت يومي قد احتفلت قبل ذلك بمرور شهر على ولادة «غي»، ونشرت صوراً جمعتها بزوجها وطفلهما، أرفقتها برسالة عبّرت فيها عن سعادتها بالأمومة، ووصفت طفلها بأنه أصبح «عائلتها الصغيرة وعالمها كله». وفي إحدى اللقطات، ظهرت مستلقية إلى جانب زوجها، فيما لامست يد الطفل وجهها قرب عينها، بينما ارتدى المولود ملابس بيضاء وأُخفيت ملامحه.

ورُزقت يومي بطفلها الأول في أيلول الماضي، وأعلنت أن اسمه "غي" (Gee)، كما شاركت متابعيها قبل الولادة استعداداتها لاستقباله، من تجهيز حقيبة المستشفى وملابس الطفل إلى وصولها للمستشفى، حيث ظهرت لوحة تحمل اسم مولودها.