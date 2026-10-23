أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من &quot;سندباد العشاق&quot; إلى &quot;صوت العشاق&quot;.. نوال الكويتية تمنح فضل شاكر لقباً جديداً
من "سندباد العشاق" إلى "صوت العشاق".. نوال الكويتية تمنح فضل شاكر لقباً جديداً
A-
A+

من "سندباد العشاق" إلى "صوت العشاق".. نوال الكويتية تمنح فضل شاكر لقباً جديداً

فن و منوعات

2026-10-23 | 03:39
من "سندباد العشاق" إلى "صوت العشاق".. نوال الكويتية تمنح فضل شاكر لقباً جديداً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
من "سندباد العشاق" إلى "صوت العشاق".. نوال الكويتية تمنح فضل شاكر لقباً جديداً

مفاجأة فنية ورسالة مليئة بالمحبة والوفاء شهدها حفل «عودة الغايب» في العاصمة السعودية الرياض، بعدما صعدت الفنانة نوال الكويتية إلى المسرح لمشاركة الفنان اللبناني فضل شاكر الغناء، في لقاء أعاد إلى الأذهان ذكريات تعاونهما الفني قبل سنوات طويلة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشهد مسرح أبو بكر سالم، مساء الخميس 22 تشرين الأول، ظهوراً خاصاً للفنانة الملقبة بـ«قيثارة العرب»، ضمن الحفل الذي أحياه فضل شاكر في موسم الرياض، بمناسبة عودته إلى المسارح بعد غياب استمر نحو 14 عاماً.

وفاجأت نوال الحاضرين بصعودها إلى المسرح، حيث اجتمعت مع فضل شاكر لتقديم أغنيتهما الشهيرة «أحاول»، التي ارتبطت بذاكرة محبي الأغنية الرومانسية منذ تعاونهما الأول قبل أكثر من عقدين.

ولم تقتصر المفاجأة على الديو الغنائي، إذ حرصت نوال على توجيه كلمات مؤثرة إلى فضل شاكر، عبّرت خلالها عن سعادتها بعودته إلى جمهوره، وأشادت بصوته وإنسانيته.

وقالت نوال مخاطبة الفنان اللبناني: «أول شيء الله لا يحرمنا منك ولا من إنسانيتك ولا من هذا الصوت العذب».

وأضافت في كلمة نقلها موقع «إرم نيوز» أن رؤيته مجدداً على المسرح أسعدت الجميع، معربة عن فرحتها بالمشاركة في أول حفل يطل فيه على جمهوره بعد سنوات الغياب.

أما المفاجأة الأبرز، فكانت عندما قررت نوال منح فضل شاكر لقباً فنياً جديداً، إلى جانب لقبه المعروف «سندباد العشاق»، إذ أعلنت أمام الحاضرين أنها اختارت له لقب «صوت العشاق»، بعدما أمضت وقتاً في البحث عن تسمية تعبّر عن مكانته الفنية.

ولاقت كلمات نوال تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي استقبل رسالتها بالتصفيق، في مشهد أضفى مزيداً من المشاعر على الأمسية.

وجاء ظهور نوال ضمن سلسلة من اللحظات المميزة التي شهدها حفل «عودة الغايب»، ومن بينها مشاركة محمد شاكر والده الغناء على المسرح.

وهكذا، شكّل لقاء فضل شاكر ونوال الكويتية واحدة من أبرز مفاجآت ليلة الرياض، بعدما جمع بين استعادة ذكريات أغنية «أحاول» والاحتفاء بعودة الفنان اللبناني إلى جمهوره، في أمسية طغت عليها أجواء الحنين والمحبة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
Play
12:07

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي علي ياسين، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.

12:07

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي علي ياسين، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين
11:11

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين

خطف الفنان العراقي ألكسندر علوم الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو عفوياً جمعه بابنته «عالية»، من زوجته الفنانة رحمة رياض، خلال قضائهما وقتاً ممتعاً داخل النادي الرياضي، في مشاهد عائلية طغت عليها مشاعر الحب والحنان.

11:11

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين

خطف الفنان العراقي ألكسندر علوم الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو عفوياً جمعه بابنته «عالية»، من زوجته الفنانة رحمة رياض، خلال قضائهما وقتاً ممتعاً داخل النادي الرياضي، في مشاهد عائلية طغت عليها مشاعر الحب والحنان.

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته
11:06

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته

أثار الفنان المصري أحمد سعد قلق جمهوره، بعدما أعلن تعرّضه لأزمة مفاجئة في صوته، تسبّبت في عدم قدرته على الغناء واستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، قبل أيام قليلة من موعد طرحه، ما وضعه أمام احتمال تأجيل العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.

11:06

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته

أثار الفنان المصري أحمد سعد قلق جمهوره، بعدما أعلن تعرّضه لأزمة مفاجئة في صوته، تسبّبت في عدم قدرته على الغناء واستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، قبل أيام قليلة من موعد طرحه، ما وضعه أمام احتمال تأجيل العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.

اخترنا لكم
هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
12:07
ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين
11:11
"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته
11:06
تهديد بتفجير منزل أميتاب باتشان في الهند.. والشرطة تتحرك وسط مخاوف أمنية
11:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026