أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة نجم «توب غان» و«ألين» توم سكيريت عن 93 عاماً.. وجوليا روبرتس تودّعه بكلمات مؤثرة
وفاة نجم «توب غان» و«ألين» توم سكيريت عن 93 عاماً.. وجوليا روبرتس تودّعه بكلمات مؤثرة
A-
A+

وفاة نجم «توب غان» و«ألين» توم سكيريت عن 93 عاماً.. وجوليا روبرتس تودّعه بكلمات مؤثرة

فن و منوعات

2026-10-23 | 06:14
وفاة نجم «توب غان» و«ألين» توم سكيريت عن 93 عاماً.. وجوليا روبرتس تودّعه بكلمات مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة نجم «توب غان» و«ألين» توم سكيريت عن 93 عاماً.. وجوليا روبرتس تودّعه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني في هوليوود، عقب إعلان وفاة الممثل الأميركي الشهير توم سكيريت، أحد أبرز نجوم السينما والتلفزيون، عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من ستة عقود، قدّم خلالها عشرات الأعمال التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور، أبرزها فيلم «توب غان» (Top Gun) و«ألين» (Alien)، والمسلسل التلفزيوني الشهير «بيكيت فينسز» (Picket Fences).

وأكدت عائلة الراحل أنه فارق الحياة يوم الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، لأسباب طبيعية، في بيان مؤثر استذكرت فيه الجوانب الإنسانية التي ميّزته بعيداً عن الأضواء والشهرة.

وأوضحت العائلة أن الجمهور عرف سكيريت من خلال أدواره السينمائية والتلفزيونية، إلا أن المقربين منه عرفوه بكرمه وحكمته وروح الدعابة التي امتلكها، إضافة إلى حبه لعائلته واهتمامه بالفن والطبيعة ومساعدة الآخرين، مطالبةً باحترام خصوصيتها خلال فترة الحداد.

وسرعان ما أثار خبر الوفاة موجة من الحزن بين نجوم هوليوود، الذين حرص عدد منهم على استذكار الراحل وتوجيه رسائل وداع مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النجمة العالمية جوليا روبرتس من أبرز الفنانين الذين نعوا سكيريت، إذ نشرت صورة جمعتهما من كواليس فيلم «زهور الفولاذ» (Steel Magnolias)، الذي عُرض عام 1989، وأرفقتها بكلمات مؤثرة وصفته فيها بأنه «نور ساطع ورجل لطيف»، متمنيةً له أن يرقد بسلام.

وشارك سكيريت روبرتس بطولة الفيلم، حيث جسّد شخصية والدها، إلى جانب عدد من النجمات، بينهن سالي فيلد ودوللي بارتون وشيرلي ماكلين.

ولم تكن جوليا روبرتس الوحيدة التي ودّعته، إذ أعربت الممثلة كاثي بيكر، التي شاركته بطولة مسلسل «بيكيت فينسز»، عن حزنها العميق، مشيدةً بلطفه وكرمه خلال سنوات عملهما معاً.

بدورها، استذكرت الممثلة لورين هولي ذكرياتها مع الراحل، مؤكدةً أنه كان بمثابة قائد لفريق العمل، وأن تعامله الإنساني جعل سنوات التصوير تجربة مميزة لا تُنسى.

كما انضم الممثل جاستن شينكارو إلى قائمة النجوم الذين ودّعوا سكيريت، معبّراً عن امتنانه للفرصة التي أتيحت له للعمل إلى جانبه.

وُلد توم سكيريت في 25 آب/أغسطس 1933 بمدينة ديترويت الأميركية، وخدم في القوات الجوية قبل أن يتجه إلى عالم السينما، حيث بدأ مشواره الفني بفيلم «وور هانت» (War Hunt) عام 1962.

وحقّق شهرة واسعة من خلال مشاركته في فيلم «ألين» عام 1979، حيث أدّى دور قائد سفينة الفضاء، قبل أن يظهر إلى جانب توم كروز في فيلم «توب غان» عام 1986، مجسّداً شخصية مدرّب الطيران الشهير «فايبر».

أما على الشاشة الصغيرة، فحقق أحد أهم إنجازاته من خلال مسلسل «بيكيت فينسز»، الذي عُرض بين عامي 1992 و1996، وحصد عن دوره فيه جائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 1993.

ولم يقتصر نشاط الراحل على التمثيل، بل اهتم أيضاً بدعم المواهب السينمائية الشابة ومساندة المحاربين القدامى، من خلال مبادرات تهدف إلى مساعدتهم على التعبير عن تجاربهم عبر الكتابة وسرد القصص.

وبرحيل توم سكيريت، تطوي هوليوود صفحة فنية امتدت لأكثر من ستين عاماً، تاركاً وراءه إرثاً من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي رسّخت اسمه بين أبرز وجوه الشاشة الأميركية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
Play
12:07

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي علي ياسين، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.

12:07

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي علي ياسين، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين
11:11

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين

خطف الفنان العراقي ألكسندر علوم الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو عفوياً جمعه بابنته «عالية»، من زوجته الفنانة رحمة رياض، خلال قضائهما وقتاً ممتعاً داخل النادي الرياضي، في مشاهد عائلية طغت عليها مشاعر الحب والحنان.

11:11

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين

خطف الفنان العراقي ألكسندر علوم الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو عفوياً جمعه بابنته «عالية»، من زوجته الفنانة رحمة رياض، خلال قضائهما وقتاً ممتعاً داخل النادي الرياضي، في مشاهد عائلية طغت عليها مشاعر الحب والحنان.

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته
11:06

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته

أثار الفنان المصري أحمد سعد قلق جمهوره، بعدما أعلن تعرّضه لأزمة مفاجئة في صوته، تسبّبت في عدم قدرته على الغناء واستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، قبل أيام قليلة من موعد طرحه، ما وضعه أمام احتمال تأجيل العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.

11:06

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته

أثار الفنان المصري أحمد سعد قلق جمهوره، بعدما أعلن تعرّضه لأزمة مفاجئة في صوته، تسبّبت في عدم قدرته على الغناء واستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، قبل أيام قليلة من موعد طرحه، ما وضعه أمام احتمال تأجيل العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.

اخترنا لكم
هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
12:07
ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين
11:11
"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته
11:06
تهديد بتفجير منزل أميتاب باتشان في الهند.. والشرطة تتحرك وسط مخاوف أمنية
11:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026