بعد 6 أشهر على رحيلها.. الكويت تعيد حياة الفهد إلى الواجهة بمفاجأة مؤثرة

ومن المقرر أن تحتضن خشبة مسرح الدسمة في الكويتية، مساء الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فعالية «مسيرة حياة الفهد»، التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، برعاية أمينه العام الدكتور محمد الجسار، بالتزامن مع الاحتفاء بتجديد المسرح.

ويأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عبر مراحل مختلفة من حياة الفنانة الراحلة، انطلاقاً من بداياتها الفنية في الإذاعة، مروراً بأعمالها التلفزيونية والمسرحية التي صنعت شهرتها، وصولاً إلى أبرز محطاتها في الكتابة والتأليف، والأعمال التي ناقشت من خلالها قضايا اجتماعية شغلت الجمهور الخليجي والعربي.

ولا يقتصر الوثائقي على استعراض إنجازاتها الفنية، بل يتناول أيضاً جوانب من حياتها الشخصية والإنسانية، بما فيها رحلتها مع المرض والعلاج، وصولاً إلى وفاتها في 21 نيسان/أبريل الماضي عن عمر ناهز 78 عاماً.

ومن أبرز ما يتضمنه الفيلم شهادات لعدد من كبار نجوم الفن الكويتي الذين عاصروا الراحلة وشاركوها مسيرتها، بينهم سعاد عبدالله، وسعد الفرج، وعبدالرحمن العقل، وجاسم النبهان، ومحمد المنصور، وعبدالله الحبيل، ومحمد جابر، إلى جانب قراءات نقدية تسلّط الضوء على تأثيرها في تطور الدراما الخليجية.

وكشف مخرج العمل الدكتور أن إعداد الفيلم استغرق نحو أربعة أشهر، شملت جمع الشهادات وتحديد المحاور الرئيسية وكتابة السيناريو ووضع الرؤية البصرية، مشيراً إلى أن فريق العمل حرص على الاستعانة بفناني جيل الرواد لتقديم شهادات تستند إلى تجارب وذكريات مباشرة مع الراحلة.

كما استعان فريق الإنتاج بموسيقى تصويرية خاصة وتقنيات بصرية حديثة، بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم معالجة وثائقية تجمع بين الأرشيف الفني والشهادات الإنسانية.

ويأتي هذا التكريم بعد أشهر على رحيل حياة الفهد، التي تركت وراءها إرثاً فنياً حافلاً بالأعمال الراسخة في ذاكرة المشاهدين، لتعود هذه المرة إلى جمهورها من خلال فيلم يوثّق مسيرتها ويحفظ شهادات زملائها عن واحدة من أبرز رائدات الدراما الكويتية والخليجية.