فضل شاكر يدعو قبل صعوده إلى المسرح ويفاجئ جمهوره بهدية مميزة

وقبل انطلاق الحفل، فاجأ فضل شاكر جمهوره بلفتة خاصة، تمثّلت في توزيع ورود بيضاء مرفقة برسالة محبة إلى الحاضرين، كتب فيها: "أهل نورتوني حبايبي، شكراً على محبتكم"، في تعبير عن امتنانه للاستقبال الذي حظي به بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الحفلات الجماهيرية.

ولاقت المبادرة تفاعلاً واسعاً عبر ، بعدما تداول عدد كبير من الحاضرين صور الورود والرسائل، لتتحوّل هذه اللفتة إلى واحدة من أبرز التفاصيل التي سبقت انطلاق الأمسية.

وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو من كواليس الحفل، ظهر فيه فضل شاكر وهو يدعو قبل لحظات من صعوده إلى المسرح، ما أثار تفاعلاً بين المتابعين، خصوصاً أن الحفل شكّل أول لقاء مباشر له مع جمهوره بعد نحو 14 عاماً من الغياب.

وافتتح الفنان اللبناني الأمسية بأغنية "إلا وأنا معاك"، وسط استقبال حافل وتصفيق من الجمهور، الذي رافقه بالغناء وردّد كلمات عدد من أعماله الشهيرة طوال الحفل.

وخلال الأمسية، عبّر شاكر عن تأثره بالعودة إلى المسرح، مستعيداً السنوات الصعبة التي مرّ بها، وقال مخاطباً الحاضرين: "كنت بحلم بالوقفة هذه لما كنت في الأوقات الصعبة.. حلم والله حلم"، في تصريح لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وشهد الحفل لحظات عاطفية لافتة، بعدما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عدداً من الشابات وهنّ يبكين متأثرات بأداء فضل شاكر، فيما شاركه الحاضرون غناء مجموعة من أشهر أغنياته الرومانسية.

ومن أبرز محطات الأمسية مشاركة نجله الفنان محمد فضل شاكر، الذي صعد إلى المسرح وشاركه أداء أغنية «كيفك ع فراقي»، في ظهور جمع الأب وابنه أمام جمهور موسم الرياض.

كما شهد الحفل مفاجأة فنية تمثّلت بصعود الفنانة نوال إلى المسرح، حيث شاركت فضل شاكر أداء أغنيتهما الشهيرة «أحاول»، التي قدّماها للمرة الأولى عام 2001، وسط تفاعل الحاضرين.

ووجّهت نوال كلمات مؤثرة إلى فضل شاكر، معبّرة عن سعادتها بعودته، ومشيدةً بصوته وإنسانيته، في واحدة من أبرز اللحظات التي شهدتها الأمسية.

واختُتم الحفل وسط تفاعل جماهيري واسع، بعدما شكّلت عودة فضل شاكر إلى المسرح حدثاً فنياً بارزاً، تصدّرت مشاهده مواقع التواصل الاجتماعي، من رسالة الوردة البيضاء والدعاء قبل الحفل، وصولاً إلى مشاركته الغناء مع نجله محمد والفنانة نوال.