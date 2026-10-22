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مدير اعمال فضل شاكر يحذر من حسابات وهمية وما علاقة حفله المرتقب في الأردن؟
مدير اعمال فضل شاكر يحذر من حسابات وهمية وما علاقة حفله المرتقب في الأردن؟
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مدير اعمال فضل شاكر يحذر من حسابات وهمية وما علاقة حفله المرتقب في الأردن؟

فن و منوعات

2026-10-22 | 11:30
مدير اعمال فضل شاكر يحذر من حسابات وهمية وما علاقة حفله المرتقب في الأردن؟
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Aljadeed
مدير اعمال فضل شاكر يحذر من حسابات وهمية وما علاقة حفله المرتقب في الأردن؟

قبل عودته المرتقبة إلى المسرح بعد غياب نحو 14 عاماً، برز تحذير من استغلال اسم الفنان اللبناني فضل شاكر للترويج لتذاكر عبر حسابات وهمية، بالتزامن مع استعداداته الأخيرة للقاء جمهوره في موسم الرياض، ومشاركة نجله محمد شاكر في البروفات.

وحذّر مدير أعماله إياد النقيب من صفحات تنتحل صفة جهات رسمية وتروّج لبيع تذاكر حفلات باسم الفنان، داعياً الجمهور إلى التأكد من الحسابات والمنصات المعتمدة قبل إجراء أي عملية شراء، تفادياً للوقوع ضحية الاحتيال.
وأوضح النقيب أن إحدى الصفحات المزيفة تروّج لفعاليات فنية وحفلات غير موثوقة، مستغلة اسم فضل شاكر واهتمام الجمهور بعودته إلى الحفلات المباشرة. ومن بين ما تروّجه الصفحة تذاكر حفل للفنان في الأردن بتاريخ 14 نوفمبر المقبل، وفق ما أشار إليه مدير أعماله.
ولم يكتفِ النقيب بالتحذير، بل نشر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي في «إنستغرام» الصفحة المعتمدة لبيع تذاكر الحفل، موجهاً المتابعين إلى الرجوع إليها والتحقق من مصدر التذاكر قبل شرائها، وعدم التعامل مع الحسابات المنتحلة التي قد تبدو للجمهور وكأنها تمثل الجهات المنظمة.
ويأتي هذا التنبيه في توقيت يترقب فيه محبو شاكر تفاصيل ظهوره على المسرح مجدداً، ما يجعل المعلومات المرتبطة بحفلاته وتذاكرها محط اهتمام ومتابعة. ويركز تحذير مدير أعماله على ضرورة التمييز بين قنوات البيع الرسمية والصفحات التي تستخدم اسم الفنان للترويج لعروض غير موثوقة.

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