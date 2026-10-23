السيدة نازك الحريري تشيد بوفاء ملحم زين للرئيس رفيق الحريري.. والفنان يرد بكلمات مؤثرة

وأشادت السيدة نازك بما عبّر عنه زين خلال اللقاء، معتبرةً أن استذكاره للرئيس الراحل يعكس وفاءً ومحبةً، ومقدّرةً ما حمله حديثه من مشاعر صادقة. كما أكدت أن آمن بلبنان وبأبنائه، وسعى إلى بناء وتحسين حياة اللبنانيين، مستنداً إلى قيم المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والعيش المشترك.

وفي ردّه، وصف ملحم زين السيدة نازك الحريري بأنها كانت سنداً صادقاً للرئيس الراحل، وكتب: "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة داعمة صادقة محبة للخير وللناس". كما استذكر رفيق الحريري بوصفه "شهيدنا الكبير باني الحديثة"، متمنياً لنازك الحريري الصحة وطول العمر، وختم رسالته بعبارة: "شكراً من قلبي".