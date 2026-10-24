شيرين رضا تردّ بحدّة على منتقدي إطلالتها في مهرجان الجونة: “هو حد بيصرف عليا؟”

ردّت الفنانة شيرين رضا على موجة الانتقادات والتعليقات المسيئة التي طالت إطلالتها خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة رفضها التام للتنمّر والإهانات الشخصية، ومشددة على أن تقبّل النقد لا يعني السماح بالتجاوزات التي تستهدف شكلها أو عمرها.



وجاء ردّ شيرين رضا خلال لقاء تلفزيوني مع “النهار”، على هامش حفل ختام المهرجان، الذي أُقيم مساء الجمعة 23 تشرين الأول، حيث علّقت على الجدل الذي أثارته ملابسها وإطلالاتها، مؤكدة أنها تختار ما ترتديه وفق قناعاتها الشخصية، ولا ترى أن من حق الآخرين التدخل في خياراتها.



وقالت شيرين رضا في ردّها على منتقديها: “أنا بخرج على حسابي، بلبس على حسابي، حد بيشتري لي منكم حاجة؟ أنتوا مالكم؟ مش عاجبكم ما تتفرجوش”، في تصريح عبّرت من خلاله عن استيائها من الهجوم الذي تتعرض له عبر .



وأوضحت الفنانة أنها لا تمانع تلقّي الانتقادات بشأن ملابسها، بل تتقبّل اختلاف الآراء والأذواق، لكنها ترفض تحوّل هذه الانتقادات إلى إساءات شخصية، قائلة: “النقد كنقد أوكي، ماشي، مش مشكلة، إنما قلة الأدب دي مش نقد”.



كما استنكرت شيرين رضا التعليقات التي تتضمن أوصافاً جارحة مرتبطة بعمرها ومظهرها، ومن بينها عبارة “دي عجوزة وشمطاء”، معتبرة أن مثل هذه العبارات تتجاوز حدود إبداء الرأي، وتندرج في إطار الإهانة والتنمّر.

وأشارت إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستغلون وجودهم خلف الشاشات لتوجيه التعليقات المسيئة، مؤكدة أنها لا تسمح لهذه الآراء بالتأثير في اختياراتها الشخصية أو أسلوب حياتها.



وفي سياق آخر، أعربت شيرين رضا عن اهتمامها بالقضايا الإنسانية التي يناقشها مهرجان الجونة السينمائي، كاشفة عن رغبتها في المشاركة بعمل فني يسلّط الضوء على حقوق الحيوانات وأهمية الرفق بها.



وتأتي تصريحات شيرين رضا بالتزامن مع اختتام فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت في 15 تشرين الأول تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، وشهدت مشاركة لنجوم الفن وصنّاع السينما من مصر والعالم .