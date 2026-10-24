أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيرين رضا تردّ بحدّة على منتقدي إطلالتها في مهرجان الجونة: “هو حد بيصرف عليا؟”
شيرين رضا تردّ بحدّة على منتقدي إطلالتها في مهرجان الجونة: “هو حد بيصرف عليا؟”
A-
A+

شيرين رضا تردّ بحدّة على منتقدي إطلالتها في مهرجان الجونة: “هو حد بيصرف عليا؟”

فن و منوعات

2026-10-24 | 05:05
شيرين رضا تردّ بحدّة على منتقدي إطلالتها في مهرجان الجونة: “هو حد بيصرف عليا؟”
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيرين رضا تردّ بحدّة على منتقدي إطلالتها في مهرجان الجونة: “هو حد بيصرف عليا؟”

ردّت الفنانة المصرية شيرين رضا على موجة الانتقادات والتعليقات المسيئة التي طالت إطلالتها خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة رفضها التام للتنمّر والإهانات الشخصية، ومشددة على أن تقبّل النقد لا يعني السماح بالتجاوزات التي تستهدف شكلها أو عمرها.

وجاء ردّ شيرين رضا خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “النهار”، على هامش حفل ختام المهرجان، الذي أُقيم مساء الجمعة 23 تشرين الأول، حيث علّقت على الجدل الذي أثارته ملابسها وإطلالاتها، مؤكدة أنها تختار ما ترتديه وفق قناعاتها الشخصية، ولا ترى أن من حق الآخرين التدخل في خياراتها.

وقالت شيرين رضا في ردّها على منتقديها: “أنا بخرج على حسابي، بلبس على حسابي، حد بيشتري لي منكم حاجة؟ أنتوا مالكم؟ مش عاجبكم ما تتفرجوش”، في تصريح عبّرت من خلاله عن استيائها من الهجوم الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها لا تمانع تلقّي الانتقادات بشأن ملابسها، بل تتقبّل اختلاف الآراء والأذواق، لكنها ترفض تحوّل هذه الانتقادات إلى إساءات شخصية، قائلة: “النقد كنقد أوكي، ماشي، مش مشكلة، إنما قلة الأدب دي مش نقد”.

كما استنكرت شيرين رضا التعليقات التي تتضمن أوصافاً جارحة مرتبطة بعمرها ومظهرها، ومن بينها عبارة “دي عجوزة وشمطاء”، معتبرة أن مثل هذه العبارات تتجاوز حدود إبداء الرأي، وتندرج في إطار الإهانة والتنمّر.
وأشارت إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستغلون وجودهم خلف الشاشات لتوجيه التعليقات المسيئة، مؤكدة أنها لا تسمح لهذه الآراء بالتأثير في اختياراتها الشخصية أو أسلوب حياتها.

وفي سياق آخر، أعربت شيرين رضا عن اهتمامها بالقضايا الإنسانية التي يناقشها مهرجان الجونة السينمائي، كاشفة عن رغبتها في المشاركة بعمل فني يسلّط الضوء على حقوق الحيوانات وأهمية الرفق بها.

وتأتي تصريحات شيرين رضا بالتزامن مع اختتام فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت في 15 تشرين الأول تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، وشهدت مشاركة واسعة لنجوم الفن وصنّاع السينما من مصر والعالم العربي.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
Play
12:07

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي علي ياسين، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.

12:07

هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي علي ياسين، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين
11:11

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين

خطف الفنان العراقي ألكسندر علوم الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو عفوياً جمعه بابنته «عالية»، من زوجته الفنانة رحمة رياض، خلال قضائهما وقتاً ممتعاً داخل النادي الرياضي، في مشاهد عائلية طغت عليها مشاعر الحب والحنان.

11:11

ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين

خطف الفنان العراقي ألكسندر علوم الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو عفوياً جمعه بابنته «عالية»، من زوجته الفنانة رحمة رياض، خلال قضائهما وقتاً ممتعاً داخل النادي الرياضي، في مشاهد عائلية طغت عليها مشاعر الحب والحنان.

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته
11:06

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته

أثار الفنان المصري أحمد سعد قلق جمهوره، بعدما أعلن تعرّضه لأزمة مفاجئة في صوته، تسبّبت في عدم قدرته على الغناء واستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، قبل أيام قليلة من موعد طرحه، ما وضعه أمام احتمال تأجيل العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.

11:06

"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته

أثار الفنان المصري أحمد سعد قلق جمهوره، بعدما أعلن تعرّضه لأزمة مفاجئة في صوته، تسبّبت في عدم قدرته على الغناء واستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، قبل أيام قليلة من موعد طرحه، ما وضعه أمام احتمال تأجيل العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.

اخترنا لكم
هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
12:07
ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين
11:11
"صوتي راح خالص".. أحمد سعد يكشف عن أزمة صحية تهدّد طرح أهم ألبوم في حياته
11:06
تهديد بتفجير منزل أميتاب باتشان في الهند.. والشرطة تتحرك وسط مخاوف أمنية
11:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026