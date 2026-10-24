فضل شاكر يوجّه رسالة مؤثرة بعد حفلتَي الرياض: “الحمد لله.. الحلم تحقق”

جّه الفنان اللبناني رسالة مؤثرة إلى جمهوره، عقب إحيائه حفلين غنائيين على مسرح ضمن فعاليات ، في أول عودة له إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 14 عاماً.



وشارك عبر حسابه على مقطع فيديو وثّق من خلاله أبرز اللحظات التي شهدتها الحفلتان، مستعرضاً مشاهد من تفاعل الجمهور معه، والاستقبال الحافل الذي حظي به، إلى جانب الأجواء العاطفية التي رافقت عودته إلى الغناء أمام جمهوره طويلة من الغياب.

وأرفق الفنان اللبناني الفيديو بتعليق عبّر فيه عن سعادته وتأثره بتحقيق حلم العودة إلى المسرح، وكتب: “الحمدلله… الحلم تحقق 🤍 بعد ١٤ سنة، رجعت وقفت على المسرح. قلبي كان عم يدق مع كل خطوة… بس أول ما سمعت صوتكن، كل شي تغيّر. ليلتين مليانين مشاعر، وما في كلام بيقدر يوصف شو حسّيت”.

وأظهر الفيديو جانباً من الأجواء التي سادت الحفلين، حيث تفاعل الحاضرون مع فضل شاكر من خلال التصفيق والهتافات وترديد أغنياته، في مشاهد عكست حجم المحبة التي تجمعه بجمهوره، والتي عبّر عنها بدوره من خلال رسالته.

وكان فضل شاكر قد أحيا حفلين ضمن ، قدّم خلالهما مجموعة من أبرز أغنياته التي اشتهر بها على مدار مسيرته الفنية، وسط حضور جماهيري لافت.

وشهدت عودته إلى المسرح عدداً من اللحظات المميزة، أبرزها مشاركة الفنانة له في أداء ديو “أحاول”، إلى جانب ظهور نجله الفنان محمد فضل شاكر معه على المسرح.

ولاقت رسالة فضل شاكر والفيديو الذي نشره تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول محبوه مشاهد من الحفلين، معبّرين عن سعادتهم بعودته إلى المسرح بعد غياب طويل.