زفاف الممثلة السورية رنا كرم بحضور عدد من النجمات.. ونانسي خوري تهنئها

ويأتي زفاف كرم بعد تصريحات سابقة تحدثت فيها عن الضغوط التي واجهتها بسبب تأخر ارتباطها، مؤكدة حرصها على اختيار الشريك المناسب وعدم التسرع في اتخاذ قرار الزواج.لفتت رنا كرم الأنظار بإطلالتها في يومها المميز، إذ اختارت فستان زفاف أبيض من دون أكمام، تزيّنه تطريزات ناعمة، ونسّقته مع طرحة طويلة من التول والدانتيل، فيما حملت باقة من الزهور البيضاء.من جهتها، هنأت الفنانين في العروسين عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وكتبت: «مباركة قلبية للزميلة الفنانة رنا كرم والسيد زفافهما الميمون... ألف مبروك».وشاركت الفنانة فرحة صديقتها، إذ نشرت عبر حسابها على «إنستغرام» صوراً جمعتها بالعروسين، وأرفقتها برسالة عبّرت فيها عن محبتها لرنا كرم، قائلة: «أختي وحبيبة قلبي أحلى عروس.. مبروك من كل قلبي لأحلى عرسان بحبكون كتير إيلي ورنوشتي».كما حضرت الفنانة جفرا يونس حفل الزفاف، وظهرت في صور جماعية إلى جانب خوري والعروسين، في أجواء عكست فرحة الحاضرين بهذه المناسبة.