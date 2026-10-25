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نانسي عجرم تتألق في دبي رغم وعكتها الصحية التي أثّرت على صوتها
نانسي عجرم تتألق في دبي رغم وعكتها الصحية التي أثّرت على صوتها
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نانسي عجرم تتألق في دبي رغم وعكتها الصحية التي أثّرت على صوتها

فن و منوعات

2026-10-25 | 06:21
نانسي عجرم تتألق في دبي رغم وعكتها الصحية التي أثّرت على صوتها
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نانسي عجرم تتألق في دبي رغم وعكتها الصحية التي أثّرت على صوتها

رغم الوعكة الصحية التي أثّرت على صوتها، أصرّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على إحياء حفلها الغنائي في دبي، وسط حضور جماهيري تجاوز خمسة آلاف شخص، في أمسية شهدت لحظات عفوية ومفاجآت وتفاعلاً واسعاً من محبيها.

واحتشد الآلاف مساء السبت في قاعة "Coca-Cola Arena" بدبي، حيث أطلت نانسي على المسرح وسط استقبال حافل وتصفيق الجمهور، لتقدّم مجموعة من أشهر أغنياتها، رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب حالتها الصحية.

ولم تحاول نانسي إخفاء معاناتها من الوعكة التي انعكست على أدائها الصوتي، بل اختارت مصارحة الجمهور بما تمرّ به، وطلبت من الحاضرين مشاركتها الغناء، في خطوة عفوية تحوّلت إلى واحدة من أبرز لحظات الحفل.

وسرعان ما استجاب الجمهور لطلبها، إذ تعالت الأصوات مردّدة كلمات أغنياتها، في مشهد عكس حجم المحبة التي تحظى بها الفنانة اللبنانية، وحوّل التحدّي الصحي إلى لحظة تواصل استثنائية بينها وبين محبيها.

وعلى الرغم من التعب الذي بدا واضحاً على صوتها، حرصت نانسي على متابعة الحفل وتقديم أفضل ما لديها، وسط عروض استعراضية ومفاجآت أضفت أجواءً من الحماس والفرح على الأمسية.

ولم تخلُ السهرة من اللحظات المؤثرة، خصوصاً مع تفاعل الحاضرين الذين ساندوا نانسي بالغناء والتصفيق، ما ساعدها على تجاوز الصعوبات التي واجهتها خلال الحفل.

وعلى الصعيد الفني، تواصل نانسي نشاطها الغنائي من خلال أحدث أعمالها المصوّرة بعنوان "بستفزّك"، الذي أعاد جمعها بالمخرج جو بو عيد، بعد تعاونهما السابق في أغنية "ما تيجي هنا" عام 2014.

وظهرت نانسي في العمل الجديد بإطلالة مختلفة اتّسمت بالجرأة والأنوثة والثقة بالنفس، مقدّمةً شخصية تجمع بين الدلال والمشاكسة والجاذبية، ضمن مشاهد استعراضية وحركات مدروسة تعكس أجواء الأغنية.

ويشكّل هذا التعاون عودة للثنائية الفنية التي سبق أن حققت حضوراً لافتاً، مع محافظة نانسي على عفويتها المعهودة، وتقديمها صورة متجددة تواكب تطوّر مسيرتها الفنية.

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