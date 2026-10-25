نانسي عجرم تتألق في دبي رغم وعكتها الصحية التي أثّرت على صوتها

واحتشد الآلاف مساء السبت في قاعة "Coca-Cola Arena" بدبي، حيث أطلت على المسرح وسط استقبال حافل وتصفيق الجمهور، لتقدّم مجموعة من أشهر أغنياتها، رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب حالتها الصحية.

ولم تحاول نانسي إخفاء معاناتها من الوعكة التي انعكست على أدائها الصوتي، بل اختارت مصارحة الجمهور بما تمرّ به، وطلبت من الحاضرين مشاركتها الغناء، في خطوة عفوية تحوّلت إلى واحدة من أبرز لحظات الحفل.

وسرعان ما استجاب الجمهور لطلبها، إذ تعالت الأصوات مردّدة كلمات أغنياتها، في عكس حجم المحبة التي تحظى بها الفنانة ، وحوّل التحدّي الصحي إلى لحظة تواصل استثنائية بينها وبين محبيها.

وعلى الرغم من التعب الذي بدا واضحاً على صوتها، حرصت نانسي على متابعة الحفل وتقديم أفضل ما لديها، وسط عروض استعراضية ومفاجآت أضفت أجواءً من الحماس والفرح على الأمسية.

ولم تخلُ السهرة من اللحظات المؤثرة، خصوصاً مع تفاعل الحاضرين الذين ساندوا نانسي بالغناء والتصفيق، ما ساعدها على تجاوز الصعوبات التي واجهتها خلال الحفل.

وعلى الصعيد الفني، تواصل نانسي نشاطها الغنائي من خلال أحدث أعمالها المصوّرة بعنوان "بستفزّك"، الذي أعاد جمعها بالمخرج ، بعد تعاونهما السابق في أغنية "ما هنا" عام 2014.

وظهرت نانسي في العمل الجديد بإطلالة مختلفة اتّسمت بالجرأة والأنوثة والثقة بالنفس، مقدّمةً شخصية تجمع بين الدلال والمشاكسة والجاذبية، ضمن مشاهد استعراضية وحركات مدروسة تعكس أجواء الأغنية.

ويشكّل هذا التعاون عودة للثنائية الفنية التي سبق أن حققت حضوراً لافتاً، مع محافظة نانسي على عفويتها المعهودة، وتقديمها صورة متجددة تواكب تطوّر مسيرتها الفنية.