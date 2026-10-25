هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

خطف الفنان العراقي ألكسندر علوم الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو عفوياً جمعه بابنته «عالية»، من زوجته الفنانة رحمة رياض، خلال قضائهما وقتاً ممتعاً داخل النادي الرياضي، في مشاهد عائلية طغت عليها مشاعر الحب والحنان.
أثار الفنان المصري أحمد سعد قلق جمهوره، بعدما أعلن تعرّضه لأزمة مفاجئة في صوته، تسبّبت في عدم قدرته على الغناء واستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، قبل أيام قليلة من موعد طرحه، ما وضعه أمام احتمال تأجيل العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.
أثار تهديد أمني يستهدف منزل النجم الهندي أميتاب باتشان في مدينة مومباي حالة من القلق، بعدما تلقت السلطات رسالة إلكترونية تتضمن تهديدات بتنفيذ هجمات على مواقع عدة، من بينها مقر إقامة نجم بوليوود وحفل غنائي مرتقب، ما دفع الشرطة الهندية إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات أمنية احترازية.