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هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: &quot;ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟&quot;
هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
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هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

فن و منوعات

2026-10-25 | 12:07
هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
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Aljadeed
هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"

في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي علي ياسين، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.

من السجن والقضايا إلى الخذلان العائلي والحـ ـرب الخفية التي تقول إنها تعرّضت لها، تطلق هيا الشعيبي سلسلة اعترافات صادمة، وتتحدث بمرارة عن خلافاتها مع شقيقها ثامر وشقيقتها سارة، وتنهار بالبكاء وهي تستعيد مواقف موجعة عاشتها مع أقرب الناس إليها. كما تكشف تفاصيل جديدة عن أزمتها مع إلهام الفضالة، وحقيقة التسجيلات الصوتية المسرّبة، وأسباب استبعادها عن الأعمال الفنية، والجهات التي تتهمها بالوقوف وراء محاربتها.

وتعود هيا إلى طفولتها الصعبة، حيث الفقر والتنمر ومعاناة عائلتها، مستذكرةً والدها الراحل بلحظات مؤثرة، قبل أن تتطرق إلى محطات مفصلية في مسيرتها، وعلاقتها بطارق العلي، ومواقفها المثيرة للجدل من الزواج والتعنيـ ـف وقضايا اجتماعية وفنية.

بين الدموع والغضب والمواجهات الصريحة، تتحدث هيا عن حياتها خلف الأضواء، وتكشف ما لم تقله سابقاً، وصولاً إلى مفاجأة تفكيرها بارتداء الحجاب.

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