الموت يفجع ريهام عبد الغفور برحيل شخص عزيز على قلبها.. "أبويا الصغير وأخويا الكبير"

خيّم الحزن على الفنانة ريهام ، بعدما أعلنت وفاة الدكتور أشرف محمد رأفت، زوج شقيقتها ووالد أبنائها، معبّرة عن حزنها الشديد لفقدانه بكلمات مؤثرة كشفت عن مكانته الكبيرة في حياتها.



ونعت ريهام الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله تعالى أبو ولاد أختي وأبويا الصغير وأخويا الكبير الدكتور أشرف محمد رأفت"، في رسالة عكست عمق العلاقة التي كانت تجمعهما.



كما كشفت الفنانة عن تفاصيل مراسم التشييع والعزاء، موضحة أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر الثلاثاء في ، على أن يُقام العزاء يوم الأربعاء في بمنطقة الشيخ .



وتأتي هذه الخسارة لتضيف فصلاً جديداً من الحزن إلى حياة ريهام ، التي عبّرت من خلال كلماتها عن حجم محبتها للراحل ومكانته الخاصة داخل العائلة.