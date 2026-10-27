الموت يفجع ريهام عبد الغفور برحيل شخص عزيز على قلبها.. "أبويا الصغير وأخويا الكبير"

ونعت ريهام الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله تعالى أبو ولاد أختي وأبويا الصغير وأخويا الكبير الدكتور أشرف محمد رأفت"، في رسالة عكست عمق العلاقة التي كانت تجمعهما.
كما كشفت الفنانة المصرية
عن تفاصيل مراسم التشييع والعزاء، موضحة أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر اليوم
الثلاثاء في مسجد مصطفى محمود
، على أن يُقام العزاء يوم الأربعاء في مسجد الشرطة
بمنطقة الشيخ زايد
.
وتأتي هذه الخسارة لتضيف فصلاً جديداً من الحزن إلى حياة ريهام عبد الغفور
، التي عبّرت من خلال كلماتها عن حجم محبتها للراحل ومكانته الخاصة داخل العائلة.