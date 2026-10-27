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فضل شاكر ونجله محمد على مائدة عشاء في الرياض.. ولقاء لافت بعد حفلتي &quot;عودة الغايب&quot;
فضل شاكر ونجله محمد على مائدة عشاء في الرياض.. ولقاء لافت بعد حفلتي "عودة الغايب"
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فضل شاكر ونجله محمد على مائدة عشاء في الرياض.. ولقاء لافت بعد حفلتي "عودة الغايب"

فن و منوعات

2026-10-27 | 04:33
فضل شاكر ونجله محمد على مائدة عشاء في الرياض.. ولقاء لافت بعد حفلتي "عودة الغايب"
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Aljadeed
فضل شاكر ونجله محمد على مائدة عشاء في الرياض.. ولقاء لافت بعد حفلتي "عودة الغايب"

في أجواء ودّية، اجتمع الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد مع زكي حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة «بنش مارك» لتنظيم الفعاليات، على مائدة عشاء في العاصمة السعودية الرياض، عقب النجاح الذي حققته حفلتاه ضمن فعاليات موسم الرياض 2026.

ووثّق حسنين اللقاء عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث نشر صورة جمعته بفضل شاكر ونجله محمد، إلى جانب مقطع فيديو أظهر شاشة داخل المطعم تعرض لقطات من حفل الفنان في الرياض، فيما حرص على الترحيب به قائلاً: "منور السعودية والرياض، ربي لا يحرمنا منك".

وجاء هذا اللقاء بعد إحياء فضل شاكر حفلين يومي 22 و23 تشرين الأول الجاري، تحت عنوان "عودة الغايب"، على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، في عودة إلى خشبة المسرح بعد غياب استمر نحو 14 عاماً.

وشهد الحفلان تفاعلاً جماهيرياً لافتاً، وسط ترحيب واسع بعودة الفنان اللبناني إلى الساحة الغنائية. كما تميّزت الأمسية الأولى بمشاركة الفنانة نوال، التي قدّمت مع شاكر ديو أغنية «أحاول»، فيما شارك نجله محمد شاكر في الحفلين، مضيفاً طابعاً عائلياً مميزاً إلى هذه العودة المنتظرة.

ولا تقتصر عودة فضل شاكر على حفلات الرياض، إذ يستعد لمواصلة نشاطه الفني من خلال سلسلة حفلات مرتقبة في عدد من الدول العربية، تبدأ بحفل يجمعه بنجله محمد في 30 تشرين الأول على مسرح "الخبر أرينا" بمدينة الخُبر السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي جمهوره في قطر يوم 12 تشرين الثاني على مسرح كتارا المكشوف، قبل أن يحيي حفلاً في منطقة البحر الميت بالأردن يوم 14 تشرين الثاني، على أن ينتقل بعدها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإحياء حفل على مسرح الاتحاد أرينا في 20 تشرين الثاني 2026.

وبهذه المواعيد، يواصل فضل شاكر استعادة حضوره على المسارح العربية، بعد سنوات طويلة من الغياب، في مرحلة فنية جديدة تشهد نشاطاً مكثفاً واهتماماً جماهيرياً واسعاً.

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