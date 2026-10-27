لقطات جديدة من زفاف الممثلة السورية رنا كرم .. تعليق مؤثر وصديقتها نانسي خوري تلفت الأنظار برقصها

واختارت رنا أن ترفق الصور بكلمات رومانسية، فكتبت: «إذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها.. شكر من القلب للجميلين»، في منشور حمل رسالة محبة وتقدير لكل من شاركها فرحتها في هذا المميز.

من جهتها، حرصت الممثلة على مشاركة مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف ظهرت في احدهم وهي ترقص برفقة الزفة، وعبرّت عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة وبالعروسين، من خلال رسالة عفوية مليئة بالمحبة.

وكتبت نانسي معلّقة على الصور: «فرحتي فيكون ما بتوسعا ، مبروك يا أحلى عرسان، بحبكون قد الدنيا وعنجد كان يوم من العمر»، في كلمات عكست مدى قربها من العروسين وفرحتها بمشاركتهما هذه المناسبة.

احتفلت الفنانة السورية رنا كرم بزفافها على ، الذي ينتمي إلى خارج الوسط الفني، في مراسم أُقيمت داخل إحدى الكنائس، بحضور أفراد العائلة وعدد من صديقاتها الفنانات، من بينهن نانسي خوري وجفرا يونس.