الموت يفجع الممثل رودريغ سليمان برحيل والده

وأعلن رودريغ الخبر الحزين من خلال نشر ورقة النعوة، وأرفقها برسالة قصيرة حملت الكثير من الوجع والحنين، كتب فيها: "يا بيّ سلّم على إمي"، في عبارة عكست حجم الفقد الذي يعيشه بعد رحيل والديه، وأثارت مشاعر الحزن والتعاطف بين متابعيه.

وبحسب ورقة النعوة، يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل يوم الأربعاء الواقع في 28 تشرين الأول 2026، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة القديس جيورجيوس في الجديدة – .

وتُقبل التعازي يوم الأربعاء في قاعة الكنيسة، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد الدفن، على أن تُستكمل بعد مراسم الدفن حتى الساعة السابعة مساءً.

كما تُقبل التعازي يوم الخميس 29 تشرين الأول 2026، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، في قاعة كنيسة القديس جيورجيوس في .