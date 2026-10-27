ياسمين عبد العزيز تهدي جوائزها الثلاث إلى "من يحاربونها" وتكشف حقيقة خلافها مع منى زكي

وخلال تسلّمها الجوائز على المسرح، بعدما حصدت تكريماً كأفضل ممثلة في الدراما والسينما، شكرت الله وجمهورها على دعمها المستمر، قبل أن تقول: «أهدي هذه الجوائز لكل من يحاربني».



وأوضحت أن هؤلاء كانوا سبباً في استمرار شغفها بالعمل، وفي وجود التحدّي الذي يدفعها إلى النجاح، مضيفة: «عشان كدة أهدي إليهم الثلاث جوائز.. شكراً لكم».



ولفت إهداء ياسمين الأنظار، وأثار تفاعلاً بين رواد في مصر، فيما تكهّن بعض المتابعين بهوية الأشخاص الذين قصدتهم الفنانة.

وعلى هامش التكريم، نفت ياسمين وجود خلاف بينها وبين الفنانة ، قائلة: «منى دي أختي وحبيبتي ومفيش بيننا خلافات»، واصفة الأحاديث المتداولة في هذا الشأن بأنها «إشاعات مغرضة». وأضافت أن صداقتهما تعود إلى أيام مشاركتهما في مسرحية «كده أوكيه».



كما هنّأت ياسمين زميلتها على تكريمها أخيراً عن مجمل أعمالها ومسيرتها في مهرجان الجونة السينمائي، معتبرة أن تكريم منى هو تكريم لكل أبناء جيلها.