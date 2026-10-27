ياسمين عبد العزيز تهدي جوائزها الثلاث إلى "من يحاربونها" وتكشف حقيقة خلافها مع منى زكي

خيّم الحزن على الوسط الرياضي العُماني بعد وفاة الإعلامي والصحافي صالح بن راشد البارحي، اليوم الثلاثاء، فيما كشف زميله الإعلامي عيسى سعيد عن آخر رسالة تلقّاها منه قبل رحيله بيوم.
بعد أكثر من عقد على زواجها من الفنان كنان دوغلو، وجدت النجمة التركية بيرين سات نفسها مجدداً في صدارة أحاديث الجمهور، إثر انتشار أنباء تزعم حملها بطفلها الأول. وسرعان ما تحوّل الخبر إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن صحته وترقّب لأي تعليق من الثنائي.
احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول، وسط موجة من رسائل المحبة والتهاني التي تلقتها من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني، وكان من أبرزها معايدتا النجمتين نجوى كرم ونانسي عجرم، اللتين حرصتا على التعبير عن محبتهما لها بكلمات دافئة