في عيد ميلادها.. رسائل محبة لـ إليسا وردّها على طوني سمعان يلفت الأنظار

تحتفل إليسا ، 27 تشرين الأول، بعيد ميلادها، وسط معايدات من أصدقائها ومحبّيها الذين حرصوا على محبتهم لها في هذه المناسبة.



ومن بين المعايدين، وجّه طوني سمعان رسالة إلى إليسا، قال فيها: «كتبت فيكِ الكثير وأكنّ لكِ الأكثر. كل ٢٧/١٠ أضبط أوقاتي على يومك الجميل، وأسارع التكّات لأكون في مقدّمة المعايدين». ووصفها بأنها «توأم ذوق ومرآة ذات»، مضيفاً: «أحبك بعدد هيتاتك وأحتار في تعدادها، وأتمنى لكِ مديد السنوات».



وردّت إليسا عليه بكلمات عبّرت فيها عن تقديرها لصداقتهما، فكتبت: «أكنّ لك الأكثر، ويا ليتني بفصاحتك لأردّ لك الكلام بمثله، يا رفيق دربي ونجاحاتي». واستعانت بكلمات سبق أن غنّتها، مضيفةً: «محظوظ اللي يلاقي في عمره، حد يقول عنه عشرة عمره».



كما حرص المايسترو هاني على معايدة إليسا، فنشر صورة تجمعه بها وكتب: «عيد ميلاد عزيزتي.. بحبك كتير»، لتردّ عليه: «أنا أكثر».