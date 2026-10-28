إليسا تحتفل بعيد ميلادها في بيروت وتتألق بإطلالة سوداء مميزة

احتفلت الفنانة إليسا بعيد ميلادها في ، وسط حضور عدد من أصدقائها المقربين وزملائها في الوسط الفني، بالتزامن مع طرح ألبومها الغنائي الجديد وتجدد تعاونها مع الفنان والملحن مروان خوري.

وأظهرت المقاطع المصوّرة من الحفل أجواء احتفالية، حيث أطلّت إليسا بفستان كلاسيكي مكشوف الكتفين، وتوسطت الحاضرين أمام كعكة ميلاد ذهبية كبيرة زُيّنت بشموع بيضاء. وتزامن الاحتفال مع حملة ترويجية للألبوم اعتمدت هوية بصرية مستوحاة من أجواء الماضي، إذ ظهرت إليسا في الصور الدعائية بإطلالة كلاسيكية داخل سيارة فاخرة قديمة.

وعلى الصعيد الموسيقي، يجمع الألبوم أسماء عدة من الشعراء والملحنين، ويشهد عودة التعاون بين إليسا ومروان خوري من خلال ثلاث أغنيات هي «بدي ياك» و«ما تلاقينا» و«يبليك الحب».

وقدّمت إليسا الأغنية باللهجة ، من كلمات الشاعر علي المولى وألحان خوري. ويضيف هذا التعاون محطة إلى أعمالهما المشتركة، بعد أغنيات سابقة جمعت بينهما وحققت حضوراً في مسيرة إليسا الفنية.