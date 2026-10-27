وفاة الاعلامي العماني صالح البارحي وهذه اهم المعلومات عنه

وعُرف الراحل، الذي كان يُكنّى بـ«أبي عبدالله»، بعمله في القسم الرياضي بصحيفة «الوطن»، حيث تابع العُمانية والمنتخبات الوطنية، وشارك في تغطية بطولات ومناسبات رياضية محلية وخارجية، إلى جانب كتاباته عن واقع الرياضة في السلطنة وتطوراتها.وشارك البارحي في الاستفتاء المرتبط بجوائز الدولي لكرة القدم «فيفا» لاختيار أفضل لاعب في ، ونال عام 2015 تكريماً ضمن جائزة «إنجازاتنا» للإنجازات الشبابية تقديراً لمشاركته.وفي عام 2016، اختير عضواً في لجنة العلاقات العامة والعضوية بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وتولّى في العام نفسه مهمة ضابط ارتباط إعلامي لنهائيات كأس آسيا للشباب في البحرين، حيث أسهم في التنسيق والتواصل مع الصحافيين المشاركين في تغطية البطولة.وامتدت تجربته إلى العمل التلفزيوني، إذ شارك عام 2017 في إعداد برنامج «ضيافة نجم» على عُمان الرياضية، الذي استعرض مسيرة عدد من نجوم الرياضة السابقين وذكرياتهم. كما ارتبط اسمه بالنادي الدولي للإعلام الرياضي، وشارك في أنشطة ومبادرات إعلامية خليجية.وحظي الراحل بتقدير في الوسط الرياضي، فاختير أفضل كاتب غطّى الدوري العُماني لموسم 2009-2010 في استفتاء منتدى «كووورة عُمانية»، كما حصل عام 2018 على لقب أفضل صحافي غطّى الدوري الرابع والعشرين لقوات السلطان المسلحة لكرة القدم.