عاصي الحلاني يشعل حفل عيد ميلاد إليسا والوليد يشاركه الغناء

احتفلت الفنانة إليسا بعيد ميلادها في ، وسط أجواء احتفالية جمعتها بعدد من أصدقائها المقربين وزملائها في الوسط الفني، من بينهم الفنان ونجله الفنان الحلاني.

وأظهرت المقاطع المصوّرة من الحفل إليسا بفستان كلاسيكي مكشوف الكتفين، تتوسط الحاضرين أمام كعكة ميلاد ذهبية كبيرة زُيّنت بعدد من الشموع البيضاء، فيما أحاط بها أصدقاؤها لمشاركتها المناسبة.

وكان الغناء حاضراً خلال السهرة، إذ قدّم الفنان كارلوس أغنية باللغة ، وسط تفاعل الحاضرين الذين شاركوا إليسا أجواء الفرح. ومن أبرز لحظات الاحتفال، إهداء زميلته أغنية «بعيدك يلي إنتِ عيد»، قبل أن ينضم إليه نجله ، ليقدّما معاً وصلة غنائية شملت مجموعة من الأغنيات، من بينها «يا ميمة».

وعكست مشاهد الحفل الأجواء الودّية التي جمعت إليسا بضيوفها، في سهرة تخللتها الأغنيات والتهاني بمناسبة عيد ميلادها.