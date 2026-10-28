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بعد نفاد التذاكر.. ليلة إضافية لـ فضل شاكر ونجله محمد في أبوظبي
بعد نفاد التذاكر.. ليلة إضافية لـ فضل شاكر ونجله محمد في أبوظبي
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بعد نفاد التذاكر.. ليلة إضافية لـ فضل شاكر ونجله محمد في أبوظبي

فن و منوعات

2026-10-28 | 05:08
بعد نفاد التذاكر.. ليلة إضافية لـ فضل شاكر ونجله محمد في أبوظبي
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Aljadeed
بعد نفاد التذاكر.. ليلة إضافية لـ فضل شاكر ونجله محمد في أبوظبي

أعلنت الشركة المنظّمة لحفل الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد شاكر في أبوظبي عن إضافة ليلة غنائية ثانية يوم الاثنين 23 تشرين الثاني 2026، استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير ونفاد تذاكر الحفل الأول المقرّر يوم الجمعة 20 من الشهر نفسه.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أن تذاكر الحفل الإضافي ستُطرح يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2026، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، لتمنح الجمهور فرصة أخرى لحضور الأمسية التي تجمع الأب ونجله.

وتأتي الحفلتان بعد عودة فضل شاكر إلى المسرح من بوابة «موسم الرياض»، حيث أحيا يوم 22 تشرين الأول 2026 حفلاً بعنوان «عودة الغايب»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، عقب غياب طويل عن الحفلات المباشرة.

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