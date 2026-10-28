بعد نفاد التذاكر.. ليلة إضافية لـ فضل شاكر ونجله محمد في أبوظبي

بعد موجة من الشائعات التي تحدثت عن خلافات وتوتر في العلاقة بين النجمتين المصريتين منى زكي وياسمين عبد العزيز، جاءت مفاجأة منى لتقلب المشهد وتعيد الحديث عن صداقتهما إلى الواجهة، بعدما حرصت على تهنئة زميلتها بطريقة علنية، عقب فوزها بثلاث جوائز خلال حفل «The Best 2026» الذي أُقيم عند سفح الأهرامات في مصر.
بعد نحو خمس سنوات على اعتزاله الغناء، عاد اسم الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار أخبار مفاجئة تزعم استعداده للعودة إلى الساحة الفنية بسبب ضائقة مالية، ولكن بشروط غريبة وغير مألوفة. وبين الحديث عن أغنيات جديدة وتعديلات على أعماله القديمة، خرج النابلسي عن صمته للمرة الأولى ليحسم الجدل ويوضح حقيقة ما يتم تداوله.
استعادت الفنانة السورية وفاء موصللي ذكريات تعاونها مع الفنان الراحل خالد تاجا في مسلسل «أيام شامية»، كاشفةً عن تفاصيل مؤلمة عاشتها خلال تصوير مشاهد الضرب التي جمعتهما، والتي أكدت أنها كانت تُنفّذ بواقعية شديدة.