بعد نفاد التذاكر.. ليلة إضافية لـ فضل شاكر ونجله محمد في أبوظبي

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أن تذاكر الحفل الإضافي ستُطرح يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2026، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ، لتمنح الجمهور لحضور الأمسية التي تجمع الأب ونجله.



وتأتي الحفلتان بعد عودة إلى المسرح من «موسم الرياض»، حيث أحيا يوم 22 تشرين الأول 2026 حفلاً بعنوان «عودة الغايب»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، عقب غياب طويل عن الحفلات المباشرة.