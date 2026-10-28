بعد الرياض والخبر.. فضل شاكر ونجله محمد على موعد جديد مع جمهور جدة

وفي التفاصيل، كشفت "بنش مارك" الجهة المنظمة عن استعداد فضل شاكر ونجله محمد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبرعاية موسم .

وجاء في الإعلان الموجّه إلى الجمهور: «جمهور جدة»، مع التأكيد أن الأمسية ستجمع صوت العشاق فضل شاكر بنجله محمد، في ليلة تحمل أجمل الأغنيات والذكريات التي ارتبط بها محبو الفنانين.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل يوم الخميس 29 تشرين الأول، عبر منصة «ويبوك»، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لحجز مقاعده في الأمسية المنتظرة.

بدوره، تفاعل المستشار آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في ، مع الإعلان عن الحفل، إذ شارك البوستر الرسمي عبر حسابه على ، وأرفقه بكلمة «جدة»، في خطوة عكست حماسه لهذا الموعد الفني الجديد.

ويأتي الإعلان عن حفل جدة في ظل النشاط الفني المكثف الذي يشهده فضل شاكر في السعودية، بعد حفلاته في الرياض، والإعلان عن أمسية تجمعه بنجله محمد يوم 30 تشرين الأول على مسرح «الخبر أرينا».

ويحمل الحفل الجديد طابعاً خاصاً، إذ يجمع الأب وابنه مجدداً أمام الجمهور، في لقاء تتداخل فيه الأغنيات العاطفية التي اشتهر بها فضل شاكر مع الأعمال التي قدّمها محمد شاكر خلال مسيرته الفنية.

وتتجه الأنظار الآن إلى موعد طرح التذاكر، وسط ترقّب لمعرفة ما سيقدّمه في هذه الليلة الغنائية الجديدة.