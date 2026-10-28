صور رومانسية ورسالة حب.. هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان

وفي التفاصيل، شارك علامة متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته جيهان في مناسبات ولحظات مختلفة من حياتهما، واختار أن يرافقها بأغنيته الرومانسية «أنت الدنيا»، ليضفي على المنشور أجواء عاطفية مميزة.

وأرفق راغب الصور برسالة باللغة الإنكليزية، استهلها بالقول: «عيد ميلاد لزوجتي الجميلة جيهان»، قبل أن يستعيد أجمل التي عاشاها معاً على مدى سنوات زواجهما.

ولم تقتصر كلمات راغب على التعبير عن حبه لزوجته، بل تحدث أيضاً عن العائلة التي أسساها معاً، مؤكداً أن النعمة الأكبر في حياتهما هي أسرتهما الجميلة وولداهما ولؤي، اللذان كبرا وأصبحا شابين يفتخر بهما.

وأضاف في رسالته أنه يشعر بالفخر بالرحلة التي خاضاها معاً، وبكل الذكريات والتجارب التي جمعتهما على مر السنوات، معبّراً عن امتنانه للحياة التي بنياها جنباً إلى جنب.

واختتم راغب علامة رسالته بتمنٍّ رومانسي لزوجته، قائلاً: «أتمنى لك سعادة لا تنتهي، وحباً، وسنوات جميلة أخرى معاً».

وسرعان ما حظي المنشور بتفاعل من محبي الفنان اللبناني، الذين انهالوا بالتعليقات والتهاني لجيهان علامة، متمنين لها العمر المديد والسعادة، ومشيدين بعلاقة الحب التي تجمع .

وعلى الصعيد الفني، يواصل راغب علامة نشاطه الغنائي ولقاء جمهوره في عدد من الدول، بعدما أحيا حفلاً على مسرح قرطاج في تونس، وسط تفاعل جماهيري لافت، حيث قدّم باقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، في إطار جولته الفنية التي شملت ومصر وتونس.