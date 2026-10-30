وفاة السير باتريك ستيوارت عن ٨٦ عاماً بعد مسيرة فنية امتدت ستة عقود

وجاء في بيان العائلة أنه توفي محاطاً بأفراد أسرته وأصدقائه، وفي رعاية زوجته صني أوزيل. وأشار إلى أن أجواء الوداع جمعت الموسيقى الحية والدعوات والدموع والضحكات، مستذكراً السكينة التي ارتسمت على وجهه ونبله الذي رافقه طوال حياته. ITV News

وُلد ستيوارت في ١٣ عام ١٩٤٠ في ميرفيلد، بمقاطعة يوركشاير شمال . بدأ مسيرته على خشبة المسرح، وانضم إلى فرقة شكسبير الملكية والمسرح الوطني في ، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون والسينما ويحقق شهرة عالمية امتدت لأكثر من ستة عقود.

ارتبط اسمه بشخصيتين بارزتين: القائد جان لوك بيكار في مسلسل «ستار تريك: الجيل التالي»، والبروفيسور تشارلز كزافييه في أفلام «إكس-من». وأدى دور بيكار في أكثر من ١٧٠ حلقة بين عامَي ١٩٨٧ و١٩٩٤، ثم عاد إليه في مسلسل «ستار تريك: بيكارد» بين عامَي ٢٠٢٠ و٢٠٢٣. كما جمع خلال مسيرته بين أعمال شكسبير وديكنز وأدوار الشاشة، ونال جائزة غرامي عن فئة الكلمة المنطوقة، وجائزتَي أوليفييه عن أعماله المسرحية. investing.com

وحصل ستيوارت على لقب «سير» عام ٢٠١٠ تقديراً لإسهاماته في الدراما. وكان قد تزوج ثلاث مرات، ورُزق بابنه دانييل وابنته من زواجه الأول. وتترك وفاته إرثاً فنياً جمع بين المسرح الكلاسيكي وأعمال الخيال العلمي والسينما، وأدواراً رسخت حضوره لدى أجيال من المشاهدين.