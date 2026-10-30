الشامي يحيي حفلاً جماهيرياً في أربيل ويختتم حفله بلقطة لافتة

وقدّم حفلاً اتسم بأجواء حماسية، وتفاعل الجمهور معه خلال الأمسية، في عكس الشعبية التي يحظى بها بين محبيه في أربيل. لكن اللحظة التي خطفت الأنظار جاءت حين حمل علم كردستان وقبّله، في لفتة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الحاضرين، ثم انتشرت مقاطعها عبر .

ولم ينتهِ تفاعل الجمهور مع الفنان بانتهاء الحفل؛ إذ تجمهر عدد كبير من المعجبين حول سيارته عقب مغادرته المسرح، محاولين الاقتراب منه والتعبير عن محبتهم له. وتناقل متابعون مشاهد تجمع الجمهور حول السيارة، لتتحول لحظات ما بعد الحفل إلى امتداد للأجواء التي رافقت الأمسية داخل المسرح.

وهكذا جمع حفل الشامي في أربيل بين الحضور الجماهيري الكبير واللفتة التي قدّمها برفع علم كردستان وتقبيله، فيما بقي تفاعل المعجبين معه مستمراً حتى مغادرته المكان.