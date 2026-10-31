حقيقة نقل محمد منير الى المستشفى .. مدير أعماله يخرج عن صمته ويحسم الجدل

أثارت أنباء متداولة عن نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى قلق جمهوره، قبل أن يخرج مدير أعماله لينفي دخوله المستشفى خلال الساعات ، مؤكداً وجوده في منزله واستقرار حالته الصحية، وكاشفاً عن وعكة سابقة استدعت تلقيه جلسة أكسجين قبل نحو أسبوع.



وكانت مواقع إخبارية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخباراً عن تعرض الفنان، المعروف بلقب «الكينج»، لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية. وترافقت هذه مع تفاصيل عن وضعه داخل المستشفى، ما زاد التساؤلات بشأن حقيقة حالته الصحية، في ظل تضارب المعلومات المنشورة.

وحسم البنداري، مدير أعمال محمد منير، جانباً من هذا الجدل، نافياً في تصريحات لصحيفة «الوطن» صحة الأنباء المتعلقة بتعرض الفنان لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى. وأكد أن منير موجود في منزله بصورة طبيعية، مطمئناً محبيه إلى وضعه الصحي.

وفي تصريحات منفصلة لصحيفة «الشروق»، قال مدير أعماله إنه كان برفقة منير في منزله قبل وقت قصير من الإدلاء بتصريحه، نافياً الأخبار التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية. وأوضح أن الفنان تعرض بالفعل لوعكة صحية قبل نحو أسبوع، عانى خلالها أزمة في التنفس، استدعت توجهه إلى المستشفى، حيث تلقى جلسة أكسجين قبل أن يعود إلى منزله. وبذلك، ميّز بين الواقعة الصحية السابقة والأنباء المتداولة عن دخول جديد إلى المستشفى.

ومن جهتها، نقلت «بوابة الأهرام» عن مصدر من عائلة محمد منير تأكيده وجود الفنان في منزله، ونفيه ما تردد عن تدهور حالته الصحية. وذكر المصدر أنه أجرى فحوصات طبية للاطمئنان على صحته وغادر المستشفى في نفسه، مشدداً على عدم تعرضه لأزمة تستدعي القلق.

ورغم اختلاف الروايات المنشورة بشأن توقيت زيارته السابقة للمستشفى وطبيعتها، تتفق تصريحات مدير أعماله والمصدر العائلي على نفي وجوده حالياً داخله. أما التفاصيل المتداولة عن إقامته في غرفة عادية واستقباله زيارات من أصدقاء وشخصيات فنية وإعلامية، فلا تؤكدها هذه التصريحات، ولذلك لا يمكن اعتمادها لوصف وضعه الراهن. وتبقى المعلومة الأساسية، وفق التوضيحات المنشورة، أن محمد منير في منزله وحالته مستقرة.

