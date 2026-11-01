سعيد الماروق يعتذر بعد اساءته للشعب العُماني في "النفس المطمئنة"

وقال الماروق، في بيان نشره عبر حسابه على "إكس"، إن ظهور الجواز كان خطأً غير مقصود، مؤكداً احترامه لسلطنة وشعبها. وأوضح أنه تحمّل مسؤولية ما حدث بصفته مخرج العمل، معلناً تعديل النسخة ورفعها مجدداً إلى المنصة.

وكان المشهد، الذي ظهر في الحلقة الرابعة، قد أثار انتقادات على مواقع التواصل، إذ طالب مستخدمون بحذفه وتوضيح سبب استخدام وثيقة رسمية عُمانية في هذا السياق. كما دعا بعضهم إلى مراجعة المشهد ومساءلة المسؤولين عن اختياره.

ويتألف "النفس المطمئنة" من أربع حلقات، ويجمع في أحداثه بين الرعب النفسي والتشويق. ويشارك في بطولته وهيا وليلى عبدالله، وهو من تأليف صالح وإخراج .