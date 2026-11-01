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سعيد الماروق يعتذر بعد اساءته للشعب العُماني في &quot;النفس المطمئنة&quot;
سعيد الماروق يعتذر بعد اساءته للشعب العُماني في "النفس المطمئنة"
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سعيد الماروق يعتذر بعد اساءته للشعب العُماني في "النفس المطمئنة"

فن و منوعات

2026-11-01 | 07:00
سعيد الماروق يعتذر بعد اساءته للشعب العُماني في "النفس المطمئنة"
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Aljadeed
سعيد الماروق يعتذر بعد اساءته للشعب العُماني في "النفس المطمئنة"

قدّم المخرج اللبناني سعيد الماروق اعتذاره إلى سلطنة عُمان، بعد اعتراضات على ظهور جواز سفرها في مشهد من مسلسل "النفس المطمئنة" المعروض على "نتفليكس"، ضمن سياق درامي ربطه متابعون بالشعوذة.

وقال الماروق، في بيان نشره عبر حسابه على "إكس"، إن ظهور الجواز كان خطأً غير مقصود، مؤكداً احترامه لسلطنة عُمان وشعبها. وأوضح أنه تحمّل مسؤولية ما حدث بصفته مخرج العمل، معلناً تعديل النسخة ورفعها مجدداً إلى المنصة.

وكان المشهد، الذي ظهر في الحلقة الرابعة، قد أثار انتقادات على مواقع التواصل، إذ طالب مستخدمون بحذفه وتوضيح سبب استخدام وثيقة رسمية عُمانية في هذا السياق. كما دعا بعضهم إلى مراجعة المشهد ومساءلة المسؤولين عن اختياره.

ويتألف "النفس المطمئنة" من أربع حلقات، ويجمع في أحداثه بين الرعب النفسي والتشويق. ويشارك في بطولته يعقوب الفرحان وهيا عبدالسلام وليلى عبدالله، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج سعيد الماروق.

 
 

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