سعيد الماروق يعتذر بعد اساءته للشعب العُماني في "النفس المطمئنة"

وقال الماروق، في بيان نشره عبر حسابه على "إكس"، إن ظهور الجواز كان خطأً غير مقصود، مؤكداً احترامه لسلطنة عُمان وشعبها. وأوضح أنه تحمّل مسؤولية ما حدث بصفته مخرج العمل، معلناً تعديل النسخة ورفعها مجدداً إلى المنصة.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Said El Marouk (@saidelmarouk)
تمت مشاركة منشور بواسطة Said El Marouk (@saidelmarouk)
وكان المشهد، الذي ظهر في الحلقة الرابعة، قد أثار انتقادات على مواقع التواصل، إذ طالب مستخدمون بحذفه وتوضيح سبب استخدام وثيقة رسمية عُمانية في هذا السياق. كما دعا بعضهم إلى مراجعة المشهد ومساءلة المسؤولين عن اختياره.
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