وفاة صانع المحتوى ليام فيتزجيرالد بعمر 29 عامًا.. حادث دراجة نارية ينهي حياته بشكل مأساوي

وأعلنت صديقته جيمي لين رينالدي خبر وفاته، عبر منشور مؤثر على حسابها في «إنستغرام»، كاشفة أن الحادث وقع فجر الجمعة 30 تشرين الأول 2026، قرابة الساعة الثانية صباحًا، وأسفر عن إصابات بالغة أودت بحياته رغم محاولات إنقاذه.

وعبّرت رينالدي عن حزنها الشديد لفقدانه، مؤكدة أن الكلمات تعجز عن وصف حجم الألم الذي تعيشه عائلته والمقربون منه، خصوصًا أن رحيله جاء بصورة مفاجئة وفي سن مبكرة.

كما وجّهت رسالة إلى الجمهور، طالبت فيها باحترام خصوصية أسرته وأصدقائه ومنحهم المساحة اللازمة لتجاوز هذه المحنة، داعية الجميع إلى إبقاء الراحل في دعواتهم.

وبحسب ما نقلته مجلة «People»، كان فيتزجيرالد يقيم في مدينة ميامي الأميركية، ونجح خلال السنوات الماضية في بناء قاعدة جماهيرية عبر ، حيث تجاوز عدد متابعيه على «إنستغرام» مليون شخص.

واشتهر الراحل بمحتواه المتعلق بالرياضة واللياقة البدنية، إلى جانب اهتمامه بالأناقة والتطوير الشخصي، كما عمل مدربًا خاصًا، مقدّمًا برامج تدريبية فردية لمساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم الرياضية.

وكانت الدراجات النارية جزءًا من اهتماماته الشخصية، إذ سبق أن شارك متابعيه صورًا ومقاطع فيديو توثّق شغفه بها، قبل أن تنتهي حياته في حادث مرتبط بإحدى هذه الدراجات.

وفور انتشار نبأ الوفاة، امتلأت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل النعي والتعازي، حيث استعاد عدد من أصدقائه وزملائه ذكرياتهم معه، مشيدين بشخصيته الداعمة وتأثيره الإيجابي في حياتهم.

وأعرب عدد من المؤثرين عن صدمتهم لرحيله، مؤكدين أنه كان مصدر إلهام للكثيرين، ليس فقط بسبب اهتمامه بالرياضة، بل أيضًا بسبب تشجيعه المستمر للآخرين على تطوير أنفسهم.

ورغم انتشار خبر الوفاة، لم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث أو الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوعه، ليترك رحيله المفاجئ من الحزن بين محبيه ومتابعيه.