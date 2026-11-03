أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بلاغ من حسام حسن ضد طليقته دان آدم ..ومحاميها يرد
بلاغ من حسام حسن ضد طليقته دان آدم ..ومحاميها يرد
A-
A+

بلاغ من حسام حسن ضد طليقته دان آدم ..ومحاميها يرد

فن و منوعات

2026-11-03 | 05:04
بلاغ من حسام حسن ضد طليقته دان آدم ..ومحاميها يرد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بلاغ من حسام حسن ضد طليقته دان آدم ..ومحاميها يرد

تقدّم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ببلاغ إلى النائب العام، نيابةً عن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة باسم دان آدم، متهمين إياها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد.

وبحسب ما ورد في البلاغ، تزوّج حسام حسن ودينا مصطفى بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 20 آب 2015، تضمّن إقرارًا منها بأنها ليست على ذمة رجل آخر.
وقال مقدّما البلاغ إن مستندات لديهما تشير إلى أنها حصلت على الطلاق من  زوجها السابق في 18 شباط 2017، أي بعد نحو عام ونصف على تحرير العقد، مطالبين بالتحقيق في  صحة الإقرار والظروف التي أُبرم فيها الزواج.
وطلب المحاميان فتح تحقيق قضائي، وفحص المستندات المرفقة بالبلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق ما تكشفه التحقيقات.
في المقابل، قال المستشار محمد شمس، محامي دان آدم، إنه غير متأكد من تقديم بلاغ رسمي، مشيرًا إلى ضرورة التحقق من ذلك.
ونفى صحة ما يُتداول عن اتهام موكلته بالجمع بين زوجين، مؤكداً أن فريق الدفاع سيتخذ الإجراءات القانونية بحق من ينشر أو يروّج معلومات وصفها بغير الصحيحة.
كما اعترض على إعادة تداول تفاصيل حياتها الخاصة، داعيًا إلى تحرّي الدقة وترك الوقائع للتحقيق والإجراءات القانونية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

إلهام شاهين ترد بقصيدة نارية على تهديدات مرتضى منصور وتلوّح بالقضاء!
07:04

إلهام شاهين ترد بقصيدة نارية على تهديدات مرتضى منصور وتلوّح بالقضاء!

ردّت الفنانة المصرية إلهام شاهين بطريقة غير مباشرة على التصريحات الحادة والتهديدات التي وجّهها إليها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في أحدث فصول الخلاف المشتعل بينهما، والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:04

إلهام شاهين ترد بقصيدة نارية على تهديدات مرتضى منصور وتلوّح بالقضاء!

ردّت الفنانة المصرية إلهام شاهين بطريقة غير مباشرة على التصريحات الحادة والتهديدات التي وجّهها إليها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في أحدث فصول الخلاف المشتعل بينهما، والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية
06:50

رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية

ردّ الفنان أحمد العوضي على رسالة زميله محمد رمضان، مؤكداً علاقة الأخوّة التي تجمعهما، ومرحباً بالمنافسة الشريفة بينهما في موسم دراما رمضان 2027.

06:50

رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية

ردّ الفنان أحمد العوضي على رسالة زميله محمد رمضان، مؤكداً علاقة الأخوّة التي تجمعهما، ومرحباً بالمنافسة الشريفة بينهما في موسم دراما رمضان 2027.

شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي يحتفلان بتحقيق أغنية "تباعاً تباعاً" 153 مليون مشاهدة!
06:50

شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي يحتفلان بتحقيق أغنية "تباعاً تباعاً" 153 مليون مشاهدة!

احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما «تباعاً تباعاً»، بعدما تجاوزت حاجز 153 مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب» خلال أشهر قليلة من طرحها، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

06:50

شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي يحتفلان بتحقيق أغنية "تباعاً تباعاً" 153 مليون مشاهدة!

احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما «تباعاً تباعاً»، بعدما تجاوزت حاجز 153 مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب» خلال أشهر قليلة من طرحها، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

اخترنا لكم
إلهام شاهين ترد بقصيدة نارية على تهديدات مرتضى منصور وتلوّح بالقضاء!
07:04
رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية
06:50
شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي يحتفلان بتحقيق أغنية "تباعاً تباعاً" 153 مليون مشاهدة!
06:50
فضل شاكر يطرح “نام الليل”.. أولى أغنيات ألبوم “حلم جديد”
05:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026