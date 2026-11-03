فضل شاكر يطرح “نام الليل”.. أولى أغنيات ألبوم “حلم جديد”

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A post shared by Fadel Chaker - فضل شاكر (@fadelchaker)
A post shared by Fadel Chaker - فضل شاكر (@fadelchaker)
ردّت الفنانة المصرية إلهام شاهين بطريقة غير مباشرة على التصريحات الحادة والتهديدات التي وجّهها إليها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في أحدث فصول الخلاف المشتعل بينهما، والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ردّ الفنان أحمد العوضي على رسالة زميله محمد رمضان، مؤكداً علاقة الأخوّة التي تجمعهما، ومرحباً بالمنافسة الشريفة بينهما في موسم دراما رمضان 2027.
احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما «تباعاً تباعاً»، بعدما تجاوزت حاجز 153 مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب» خلال أشهر قليلة من طرحها، وسط تفاعل واسع من الجمهور.