فضل شاكر يطرح “نام الليل”.. أولى أغنيات ألبوم “حلم جديد”

وشارك شاكر جمهوره مقطعاً من الأغنية عبر حساباته الرسمية، وكتب: "شي عم يكتب، شي بيحنّ، وشي من الشوق قلبه بيجنّ... صار فيكن تسمعوا أغنية نام الليل عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية". وتحمل الأغنية أجواءً رومانسية حالمة، بصوت هادئ ينسجم مع مضمونها الوجداني، وهي من كلمات وألحان جمانا ، وتوزيع ومكس وماستر حسام صعبي.