أحمد العوضي يفاجئ طفلًا مصابًا بضمور العضلات ويدعو إلى جمع تكلفة علاجه

فاجأ الفنان المصري العوضي الطفل روبين، الذي يعاني من ضمور العضلات، بزيارة إلى منزله، محققًا أمنيته في الحصول على جهاز “بلايستيشن 5 “.





ووثّق العوضي الزيارة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك»، ظهر فيه وهو يلعب مع الطفل ويتحدث إليه، قبل أن يقدم له الهدية وسط أجواء من الفرح والمفاجأة.

وخلال الفيديو، دعا العوضي إلى مساعدة روبين في تأمين العلاج، مشيرًا إلى أن تكلفته تصل إلى 150 مليون جنيه . وقال إن مساهمات بسيطة من عدد كبير من الأشخاص قد تساعد في جمع المبلغ، موضحًا: “لو كل واحد طلع 3 جنيه وبعتها في المحفظة كده جمعنا ثمن الحقنة”.

وتفاعل متابعون مع مبادرة العوضي، مشيدين بزيارته للطفل وداعين إلى مساندة أسرته في تأمين العلاج.