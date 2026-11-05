مي حريري تتهم زوجة ملحم بركات الاولى بمحاولة تهميش ابنها ملحم جونيور

وفي تصريحات خاصة لـ "فوشيا
"، أعربت حريري عن استيائها من تجاهل ذكر اسمها في المناسبات والأحاديث المرتبطة بملحم بركات
، معتبرةً أن ما يحصل يندرج ضمن محاولات لطمس اسم ابنها ونسبه إلى والده.
كما اتهمت زوجة بركات الأولى بالسعي إلى حرمان ملحم جونيور
من حقه في الإرث، مؤكدةً أنها تواجه حرباً على المستويين العائلي والفني، على حد تعبيرها.
وعن تفاصيل التركة، أشارت حريري إلى أن إرث الموسيقار الراحل يقتصر، بحسب معلوماتها، على الأراضي، من دون الكشف عن
تفاصيل إضافية حول القضية.
وكشفت أيضاً عن احتفاظها بمجموعة من المقتنيات الفنية الخاصة بملحم بركات داخل منزلها في بيروت
، مؤكدةً أنها تنوي عرضها أمام الجمهور في الوقت المناسب.
وفي سياق حديثها، شددت حريري على أن ملحم بركات كان يقيم في منزلها، موضحةً أن المنزل كان بمثابة استثمار مدى الحياة
له، وأنه فارق الحياة فيه بحضور نجلهما ملحم جونيور.