مي حريري تتهم زوجة ملحم بركات الاولى بمحاولة تهميش ابنها ملحم جونيور

فتحت الفنانة ملف علاقتها بالموسيقار الراحل ملحم ، كاشفةً عن خلافات عائلية لا تزال تلقي بظلالها على إرثه، وموجّهةً اتهامات إلى زوجته الأولى بمحاولة تهميش ابنها ملحم وإبعاده عن كل ما يتعلّق بوالده.



وفي تصريحات خاصة لـ " "، أعربت حريري عن استيائها من تجاهل ذكر اسمها في المناسبات والأحاديث المرتبطة بملحم ، معتبرةً أن ما يحصل يندرج ضمن محاولات لطمس اسم ابنها ونسبه إلى والده.

كما اتهمت زوجة بركات الأولى بالسعي إلى حرمان ملحم من حقه في الإرث، مؤكدةً أنها تواجه حرباً على المستويين العائلي والفني، على حد تعبيرها.

وعن تفاصيل التركة، أشارت حريري إلى أن إرث الموسيقار الراحل يقتصر، بحسب معلوماتها، على الأراضي، من دون تفاصيل إضافية حول القضية.

وكشفت أيضاً عن احتفاظها بمجموعة من المقتنيات الفنية الخاصة بملحم بركات داخل منزلها في ، مؤكدةً أنها تنوي عرضها أمام الجمهور في الوقت المناسب.

وفي سياق حديثها، شددت حريري على أن ملحم بركات كان يقيم في منزلها، موضحةً أن المنزل كان بمثابة استثمار له، وأنه فارق الحياة فيه بحضور نجلهما ملحم جونيور.