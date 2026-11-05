نقيبي خط أحمر"… نجوم الفن ينتفضون دعماً لـ أشرف زكي بينهم شيماء سيف وماجد المصري وروجينا"

وكان من بين أبرز الداعمين شيماء سيف، منة فضالي، دينا الشربيني
، ديانا هشام، روجينا
، ماجد المصري وبشرى، إلى جانب بدرية طلبة، حيث تنوعت رسائلهم بين كلمات المحبة والتقدير والتأكيد على الوقوف إلى جانبه.
ووجهت منة فضالي رسالتها حاسمة، معتبرة أن أشرف زكي
"خط أحمر"، فيما اكتفت دينا الشربيني وديانا هشام بعبارة نقيبي وأفتخر.
من جهتها، وجهت بشرى رسالة مطولة أشادت فيها بمواقفه الإنسانية ودعمه لأعضاء النقابة، ونفت وجود خلاف شخصي بينهما، مؤكدة أن الاختلاف في وجهات النظر لا يلغي الاحترام والمحبة.
ويأتي هذا التضامن وسط الجدل المثار حول نقابة المهن التمثيلية
، عقب البلاغ الذي تقدمت به الفنانة لقاء سويدان ضد القائمين على النقابة، وعلى رأسهم أشرف زكي، والذي تضمن اتهامات تتعلق بإهدار المال العام ومخالفات قانونية، وهي اتهامات لم تُحسم بمجرد تقديم البلاغ.