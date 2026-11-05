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سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟
سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟
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سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟

فن و منوعات

2026-11-05 | 08:41
سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟
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Aljadeed
سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟

تصدرت الفنانة السورية كاريس بشار حديث الجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة التي كشفت خلالها عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية، متطرقة إلى علاقتها بابنها مجد، ورؤيتها للحب والارتباط.

وجاءت تصريحات كاريس بشار خلال استضافتها في برنامج «تحت الضغط»، الذي تقدمه الإعلامية نادية الزعبي عبر قناة MBC1، حيث تحدثت بعفوية عن محطات مختلفة في حياتها، وقدمت إجابات صريحة حول عدد من الموضوعات التي تشغل الجمهور.
وكشفت الفنانة السورية كاريس بشار أنها دفعت راتب ابنها مجد من دون علمه، بعدما ساعدته في الحصول على فرصة عمل لدى إحدى المؤسسات غير الربحية. وروت بشار تفاصيل هذه التجربة خلال حلولها ضيفة على برنامج «تحت الضغط» مع الإعلامية نادية الزعبي عبر قناة «MBC1»، في لقاء تحدثت فيه أيضاً عن موقفها من الارتباط ونظرتها إلى بلوغ سن الخمسين.
ووصفت بشار مجد بأنه نقطة ضعفها، موضحة أنها تحرص على دعمه وحمايته، وتسعى في الوقت نفسه إلى تعويده على تحمّل المسؤولية والاعتماد على نفسه. ومن هنا جاءت فكرة مساعدته في الحصول على فرصة عمل تتيح له الاحتكاك ببيئة مهنية واكتساب خبرة عملية، فيما تولّت هي دفع راتبه سراً.
وأوضحت أن هدفها من هذه الخطوة كان أن يخوض مجد تجربة العمل بنفسه، وأن يشعر بقيمة الجهد الذي يبذله. وأرادت أن تمنحه مساحة يتعلّم فيها من التجربة، ويختبر قدرته على تحمّل مسؤولياته وتحقيق أهدافه، من دون أن يشعر بأن راتبه يأتي من والدته.
ومن علاقتها بابنها، انتقل الحديث إلى حياتها العاطفية. وقالت بشار إنها لا تشعر بالحاجة إلى وجود رجل في حياتها، وإنها لا ترى الارتباط ضرورة بالنسبة إليها في المرحلة الحالية. وتحدثت عن هذه المسألة بوصفها خياراً شخصياً، يرتبط بما تريده هي في هذه المرحلة من حياتها.
وعند الحديث عن بلوغها الخمسين، أبدت بشار استغرابها من الاهتمام الذي يوليه البعض لهذا العمر، ومن الأحكام المسبقة التي ترافق تقدّم المرأة في السن. وأوضحت أن العمر، في نظرها، يأخذ مساحة أكبر مما يستحق في أحاديث الناس، وأن بلوغ الخمسين لا يفرض عليها تغيير طريقة عيشها أو الالتزام بتوقعات الآخرين.
وتناول اللقاء كذلك المقارنات المتكررة بين كاريس بشار وزميلتها سلافة معمار، إذ تطرّقت بشار إلى رأيها في هذه المقارنات التي يطرحها الجمهور. كما تحدثت عن صفات تعتبرها نقاط ضعف في شخصيتها، وعن أمور لا تجيد القيام بها، في جانب من الحوار تناول حياتها اليومية وشخصيتها بعيداً عن الأدوار التي يعرفها بها الجمهور على الشاشة.

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