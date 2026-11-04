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جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار
جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار
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جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار

فن و منوعات

2026-11-04 | 12:10
جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار
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Aljadeed
جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار

فاجأ الفنان اللبناني جوزيف عطية وملكة جمال لبنان بيرلا حرب الجمهور بالكشف عن علاقتهما العاطفية، بعدما شاركت الأخيرة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما خلال وجودهما في فرنسا، في خطوة اعتبرها المتابعون إعلاناً رسمياً عن قصة الحب التي تجمعهما.

واختارت بيرلا حرب أن تكشف عن ارتباطها بطريقة عفوية وبعيدة عن التصريحات المطوّلة، إذ نشرت صوراً جمعتها بجوزيف عطية وسط أجواء رومانسية في باريس، واكتفت بإرفاق المنشور برمز قلب أحمر، في إشارة واضحة إلى المشاعر التي تجمعهما.

وسرعان ما انتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكّل ظهور الثنائي معاً مفاجأة لعدد من المتابعين، خصوصاً أن علاقتهما لم تكن قد حظيت سابقاً بإعلان علني مماثل.

ولفتت اللقطات الأنظار لما حملته من أجواء دافئة وعفوية، إذ ظهر جوزيف وبيرلا وهما يستمتعان بوقتهما معاً خلال رحلتهما، في مشاهد عكست طبيعة العلاقة العاطفية التي قررا مشاركتها مع الجمهور للمرة الأولى.

وجاء تعليق بيرلا المقتضب، الذي اقتصر على قلب أحمر، ليمنح الصور طابعاً رومانسياً، ويترك المجال أمام المتابعين للتعبير عن تفاعلهم مع الخبر، وسط رسائل التهنئة والتمنيات للثنائي بالسعادة.

ويُعد هذا الظهور محطة لافتة في الحياة الشخصية للفنان جوزيف عطية، الذي يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في لبنان والعالم العربي، فيما تتمتع بيرلا حرب بحضور بارز في عالم الجمال والموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعادت الصور تسليط الضوء على الجانب العاطفي من حياة جوزيف عطية، بعيداً عن نشاطه الفني وحفلاته الغنائية، بعدما اختار الثنائي مشاركة لحظات خاصة من رحلتهما في العاصمة الفرنسية.

وبين الأجواء الرومانسية التي وثّقتها الصور والتفاعل الذي رافق نشرها، أصبحت علاقة جوزيف عطية وبيرلا حرب محط اهتمام الجمهور، الذي ينتظر المزيد من التفاصيل عن قصة الحب التي خرجت إلى العلن من قلب باريس.

وهكذا، اختار الثنائي أن يعلنا ارتباطهما بطريقة بسيطة، من دون كلمات كثيرة أو تصريحات مطوّلة، تاركين للصور والقلب الأحمر مهمة التعبير عن مشاعرهما.

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