عاجل
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفياً مع عراقجي جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفياً مع عراقجي جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة
الإخبارية السورية: دوي انفجار في معرة نعمان بريف إدلب يجري التحقق من طبيعته
الإخبارية السورية: دوي انفجار في معرة نعمان بريف إدلب يجري التحقق من طبيعته
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
22 o
AlJadeedTv
البقاع
11 o
AlJadeedTv
الجنوب
20 o
AlJadeedTv
الشمال
20 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
16 o
AlJadeedTv
كسروان
20 o
AlJadeedTv
متن
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح
انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح
A-
A+

انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح

فن و منوعات

2026-11-05 | 08:43
انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح
العودة الى الأعلى
Aljadeed
انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح

أحيت الفنانة المصرية أنغام أولى الحفلات الغنائية على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، في أمسية رفعت شعار «كامل العدد». ووقفت أنغام أمام جمهورها بمصاحبة أوركسترا كبيرة بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدّمت مجموعة من أغنياتها، في افتتاح الحفلات الغنائية على هذا المسرح.

وبين الفقرات الغنائية، شهدت الأمسية مواقف عفوية انتقلت من المسرح إلى منصات التواصل الاجتماعي. ففي إحدى اللقطات، صعد أحد الحاضرين إلى المسرح محاولاً التقاط صورة تذكارية مع أنغام، في موقف لفت أنظار الجمهور خلال الحفل.


وفي مقطع آخر تداوله متابعون، ظهرت أنغام وهي تعبّر عن انزعاجها من رائحة الدخان وتطلب التوقف عن التدخين. وانتشر المقطع إلى جانب لقطات من الأمسية، لتصبح ردّة فعلها من بين أكثر تفاصيل الحفل تداولاً.


واختارت أنغام للأمسية فستان سهرة طويلاً بالبنفسجي الداكن المائل إلى النيلي، بقصّة «حورية البحر». وجاء الفستان ضيّقاً عند الجزء العلوي، ثم اتّسع تدريجياً نحو الأسفل، وانتهى بذيل انسدل على أرض المسرح.
واعتمد التصميم على تداخل اللون البنفسجي مع طبقة من الدانتيل الأسود، فيما تركزت التطريزات المستوحاة من أشكال النباتات عند الصدر والخصر، ثم خفّت كثافتها تدريجياً باتجاه منتصف التنورة، حيث برز اللون البنفسجي بصورة أوضح. وأكملت الحواف المتموّجة عند الصدر تصميم الفستان المكشوف الكتفين.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟
08:41

سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟

تصدرت الفنانة السورية كاريس بشار حديث الجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة التي كشفت خلالها عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية، متطرقة إلى علاقتها بابنها مجد، ورؤيتها للحب والارتباط.

08:41

سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟

تصدرت الفنانة السورية كاريس بشار حديث الجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة التي كشفت خلالها عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية، متطرقة إلى علاقتها بابنها مجد، ورؤيتها للحب والارتباط.

خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟
07:02

خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟

أعلنت شركة غوغل أنها ستوقف تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تلقائيا لطلاب المدارس، بعد تعرضها لانتقادات بسبب إتاحة هذه الميزات لهم، في وقت لا تزال فيه المدارس تبحث كيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة داخل الفصول الدراسية.

07:02

خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟

أعلنت شركة غوغل أنها ستوقف تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تلقائيا لطلاب المدارس، بعد تعرضها لانتقادات بسبب إتاحة هذه الميزات لهم، في وقت لا تزال فيه المدارس تبحث كيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة داخل الفصول الدراسية.

الشامي يوجّه رسالة إلى "كوكب الأرض".. والسبب "تعا"!
05:23

الشامي يوجّه رسالة إلى "كوكب الأرض".. والسبب "تعا"!

يواصل الفنان الشامي حصد نجاح أغنيته الجديدة «تعا»، التي استطاعت الوصول إلى المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على يوتيوب.

05:23

الشامي يوجّه رسالة إلى "كوكب الأرض".. والسبب "تعا"!

يواصل الفنان الشامي حصد نجاح أغنيته الجديدة «تعا»، التي استطاعت الوصول إلى المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على يوتيوب.

اخترنا لكم
سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟
08:41
خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟
07:02
الشامي يوجّه رسالة إلى "كوكب الأرض".. والسبب "تعا"!
05:23
نقيبي خط أحمر"… نجوم الفن ينتفضون دعماً لـ أشرف زكي بينهم شيماء سيف وماجد المصري وروجينا"
05:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026