أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إليسا تعلن أنها تعيش قصة حب وتكشف تفاصيل عن حبيبها
إليسا تعلن أنها تعيش قصة حب وتكشف تفاصيل عن حبيبها
A-
A+

إليسا تعلن أنها تعيش قصة حب وتكشف تفاصيل عن حبيبها

فن و منوعات

2026-11-07 | 04:32
إليسا تعلن أنها تعيش قصة حب وتكشف تفاصيل عن حبيبها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إليسا تعلن أنها تعيش قصة حب وتكشف تفاصيل عن حبيبها

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عيشها قصة حب مع شخص غير لبناني، مؤكدة أن العلاقة مستمرة منذ فترة طويلة، فيما فضّلت الاحتفاظ بهويته وجنسيته بعيداً عن الأضواء، واكتفت بالقول: «عايشة حالة حب».


وتحدثت إليسا عن جانب من حياتها الخاصة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»، موضحة أن شريكها يكبرها بنحو عامين أو ثلاثة أعوام، وواصفة إياه بالشخص الصادق والداعم لها.

وأشارت إلى أن تجاربها الحياتية وما اكتسبته من نضج أسهما في اختيار الشخص المناسب، متطرقة إلى اختلاف نظرتها إلى العلاقات العاطفية في المرحلة الحالية من حياتها، بعدما اختبرت مشاعر الحب والفراق وما يرافقها من خيبات.

وفي سياق الحديث عن أغانيها، أوضحت إليسا أن تقديمها أعمالاً درامية تتناول الفراق والانكسار لا يعني بالضرورة أنها تعيش هذه المشاعر بالتزامن مع إصدارها، إذ قد تستعيد من خلالها تجارب سابقة مرّت بها، أو تعبّر عن قصص يعيشها أشخاص من حولها.

وتحدثت بصراحة عن تجاربها الماضية، مشيرة إلى أنها عرفت بدورها ألم الفراق، كما كانت الطرف الذي تسبب بانتهاء علاقات أخرى. وأكدت أن هذه التجارب أسهمت في وصولها إلى مرحلة تشعر فيها بأنها أكثر قدرة على التعامل مع حياتها العاطفية، وبأن أحداً لم يعد يستطيع كسر قلبها.

وعلى الصعيد الفني، أعربت إليسا عن سعادتها بردود الفعل على ألبومها الجديد «أليسار»، الذي طرحته أخيراً، مشيرة إلى أنها تتابع تفاعل الجمهور مع أغانيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الاستماع.

ولفتت إلى أن عدداً من أغنيات الألبوم تصدّر قوائم التداول والاستماع، معبّرة عن فرحتها بأصداء العمل لدى محبيها، بالتزامن مع حديثها عن المرحلة العاطفية التي تعيشها، وإصرارها على إبقاء تفاصيل هوية شريكها ضمن إطار حياتها الخاصة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

حصرياً للجديد.. خالد الصاوي يكشف الأدوار التي رفضها ويروي تفاصيل نجاته من الموت
06:19

حصرياً للجديد.. خالد الصاوي يكشف الأدوار التي رفضها ويروي تفاصيل نجاته من الموت

في تصريحات حصرية لقناة «الجديد»، كشف النجم المصري خالد الصاوي عن أسرار وتفاصيل تُروى للمرة الأولى حول مسيرته الفنية وحياته الشخصية، متحدثاً عن أدوار رفض تجسيدها رغم جرأته في اختيار الشخصيات، إلى جانب أزمات صحية خطيرة مرّ بها، كادت إحداها أن تودي بحياته.

06:19

حصرياً للجديد.. خالد الصاوي يكشف الأدوار التي رفضها ويروي تفاصيل نجاته من الموت

في تصريحات حصرية لقناة «الجديد»، كشف النجم المصري خالد الصاوي عن أسرار وتفاصيل تُروى للمرة الأولى حول مسيرته الفنية وحياته الشخصية، متحدثاً عن أدوار رفض تجسيدها رغم جرأته في اختيار الشخصيات، إلى جانب أزمات صحية خطيرة مرّ بها، كادت إحداها أن تودي بحياته.

أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!
06:11

أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي في الإمارات، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن احتفالية "الإمارات تحب سوريا"، التي تجمع أبناء الجالية السورية في أمسية فنية مميزة.

06:11

أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي في الإمارات، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن احتفالية "الإمارات تحب سوريا"، التي تجمع أبناء الجالية السورية في أمسية فنية مميزة.

حسام الصعبي يرد على انتقادات صوت فضل شاكر وتشابه الألحان مع الرحابنة ..ويشيد بـ الشامي وسانت ليفانت
14:00

حسام الصعبي يرد على انتقادات صوت فضل شاكر وتشابه الألحان مع الرحابنة ..ويشيد بـ الشامي وسانت ليفانت

تحدّث الموزّع الموسيقي حسام الصعبي عن تعاونه مع الفنان فضل شاكر، وآخره توزيع أغنية "نام الليل"، إلى جانب أعمال جديدة يشارك فيها ضمن ألبوم "حلم جديد".

14:00

حسام الصعبي يرد على انتقادات صوت فضل شاكر وتشابه الألحان مع الرحابنة ..ويشيد بـ الشامي وسانت ليفانت

تحدّث الموزّع الموسيقي حسام الصعبي عن تعاونه مع الفنان فضل شاكر، وآخره توزيع أغنية "نام الليل"، إلى جانب أعمال جديدة يشارك فيها ضمن ألبوم "حلم جديد".

اخترنا لكم
حصرياً للجديد.. خالد الصاوي يكشف الأدوار التي رفضها ويروي تفاصيل نجاته من الموت
06:19
أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!
06:11
حسام الصعبي يرد على انتقادات صوت فضل شاكر وتشابه الألحان مع الرحابنة ..ويشيد بـ الشامي وسانت ليفانت
14:00
بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"
09:59

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026