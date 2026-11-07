إليسا تعلن أنها تعيش قصة حب وتكشف تفاصيل عن حبيبها

كشفت إليسا عن عيشها قصة حب مع شخص غير لبناني، مؤكدة أن العلاقة مستمرة طويلة، فيما فضّلت الاحتفاظ بهويته وجنسيته بعيداً عن الأضواء، واكتفت بالقول: «عايشة حب».





وتحدثت إليسا عن جانب من حياتها الخاصة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو في برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»، موضحة أن شريكها يكبرها بنحو عامين أو ثلاثة أعوام، وواصفة إياه بالشخص الصادق والداعم لها.



وأشارت إلى أن تجاربها الحياتية وما اكتسبته من نضج أسهما في اختيار الشخص المناسب، متطرقة إلى اختلاف نظرتها إلى العلاقات العاطفية في المرحلة الحالية من حياتها، بعدما اختبرت مشاعر الحب والفراق وما يرافقها من خيبات.



وفي سياق الحديث عن أغانيها، أوضحت إليسا أن تقديمها أعمالاً درامية تتناول الفراق والانكسار لا يعني بالضرورة أنها تعيش هذه المشاعر بالتزامن مع إصدارها، إذ قد تستعيد من خلالها تجارب سابقة مرّت بها، أو تعبّر عن قصص يعيشها أشخاص من حولها.



وتحدثت بصراحة عن تجاربها الماضية، مشيرة إلى أنها عرفت بدورها ألم الفراق، كما كانت الطرف الذي تسبب بانتهاء علاقات أخرى. وأكدت أن هذه التجارب أسهمت في وصولها إلى مرحلة تشعر فيها بأنها أكثر قدرة على التعامل مع حياتها العاطفية، وبأن أحداً لم يعد يستطيع كسر قلبها.



وعلى الصعيد الفني، أعربت إليسا عن سعادتها بردود الفعل على ألبومها الجديد «أليسار»، الذي طرحته أخيراً، مشيرة إلى أنها تتابع تفاعل الجمهور مع أغانيه عبر ومنصات الاستماع.



ولفتت إلى أن عدداً من أغنيات الألبوم تصدّر قوائم التداول والاستماع، معبّرة عن فرحتها بأصداء العمل لدى محبيها، بالتزامن مع حديثها عن المرحلة العاطفية التي تعيشها، وإصرارها على إبقاء تفاصيل هوية شريكها ضمن إطار حياتها الخاصة.