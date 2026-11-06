حسام الصعبي يرد على انتقادات صوت فضل شاكر وتشابه الألحان مع الرحابنة ..ويشيد بـ الشامي وسانت ليفانت

وفي حوار تناول محطات من التعاون بينهما، علّق الصعبي على الانتقادات التي طالت صوت في أولى حفلات عودته إلى المسرح، معتبرًا أن التوتر ربما أثّر في أدائه، لكنه رأى أن ذلك طبيعي بعد غياب طويل، في ظل صعوبة التجربة التي عاشها الفنان.

وردّ الصعبي على الجدل حول تشابه ألحان أغنيات فضل مع أعمال الرحابنة، قائلًا إنّه يتشرّف إذا شابهت توزيعاته أعمالهم. كما عبّر عن محبته الكبيرة للسيدة فيروز، كاشفًا أن العمل معها من أكبر أحلامه.

وتطرّق إلى الأغنيات التي يحضّرها مع فضل شاكر لألبوم "حلم جديد"، مشوّقًا الجمهور إلى أعمال وصفها بالجديدة والمختلفة، وقد يقدّم فضل من خلالها ألوانًا لم يسبق أن غنّاها. كما تحدث عن التعاون الذي يجمعه بالشاعرة جمانة ، ورأيه في فنانين من الجيل الجديد، بينهم والوليد، وأسماء يتمنى التعاون معها مستقبلًا.

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