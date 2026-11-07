مش حلوة منك دي".. أنغام تحرج معجباً تغزّل بجمالها برد غير متوقع!

وفي التفاصيل، تداول المتابعون مقطعاً يظهر فيه أحد المعجبين وهو يتغزّل بجمال ، قائلاً: «أنغام صايرة .. يا حلوها نغومة»، لتقاطعه الفنانة على الفور وتردّ بنبرة مازحة: «أنا طول عمري حلوة على فكرة، مش حلوة منك دي».

وجاء تعليق أنغام بعدما لفت انتباهها استخدام المعجب «صايرة»، التي توحي بأن جمالها ظهر أخيراً، وهو ما دفعها إلى الاعتراض بطريقة ساخرة، مؤكدةً أنها كانت جميلة دائماً، وليس فقط في إطلالاتها .

وسرعان ما انتشر الفيديو بين المتابعين، الذين تفاعلوا مع الموقف وتناقلوا ردّ أنغام، معتبرين أن طريقتها العفوية في التعامل مع المجاملة أضفت أجواءً من المرح على اللقاء.

كما أشاد عدد من رواد بسرعة بديهتها وثقتها بنفسها، فيما رأى آخرون أن الموقف يعكس جانباً مرحاً من شخصيتها بعيداً عن أجواء الحفلات والمسرح.

وبين مجاملة المعجب واعتراض أنغام الطريف، تحوّلت عبارة «أنا طول عمري حلوة» إلى أبرز ما لفت الأنظار في الفيديو المتداول، الذي أعاد الفنانة المصرية إلى دائرة اهتمام المتابعين.