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مريم الخشت ترد على منتقدي بشرتها: &quot;أنا مش باربي&quot; ولا أفكر بالقانون
مريم الخشت ترد على منتقدي بشرتها: "أنا مش باربي" ولا أفكر بالقانون
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مريم الخشت ترد على منتقدي بشرتها: "أنا مش باربي" ولا أفكر بالقانون

فن و منوعات

2026-11-08 | 07:26
مريم الخشت ترد على منتقدي بشرتها: "أنا مش باربي" ولا أفكر بالقانون
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Aljadeed
مريم الخشت ترد على منتقدي بشرتها: "أنا مش باربي" ولا أفكر بالقانون

ردّت الفنانة المصرية مريم الخشت على الانتقادات التي طالت بشرتها خلال ظهورها في مسلسل "طالع نازل"، مؤكدة أنها لم تنزعج من التعليقات ولم تفكر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحابها.

وقالت الخشت، في مداخلة تلفزيونية، إنها لا تتابع مواقع التواصل باستمرار، ولم تعرف في البداية سبب دفاع بعض المتابعين عنها، قبل أن تصلها صور لمنشورات متداولة عبر مجموعات على "فيسبوك". وأضافت أن ما أسعدها هو دعم الجمهور، الذي تعامل مع القضية بمحبة وكأنها واحدة من أفراد عائلته.

وتطرقت إلى معايير الجمال التي يُتوقع من الفنانات الالتزام بها، مشيرة إلى أن الظهور ببشرة مثالية قد يكون نتيجة تقنيات تجميلية أو مكياج رقمي، وهي خيارات تحترمها لكنها لا تفضلها. ولفتت إلى أن ساعات التصوير الطويلة، وقلة النوم، والضغط، ووضع المكياج لفترات ممتدة، عوامل قد تنعكس على البشرة، مضيفة: "لو بشرتي محصلش فيها مشاكل يبقى أنا مش بني آدم حقيقي، أكيد أنا باربي". 

كما قالت إنها لم تتفاجأ بمحاولة بعض الأطباء الاستفادة من الجدل للترويج لخدماتهم، خصوصاً مع نجاح المسلسل واتساع التفاعل حوله.

وتشارك الخشت في بطولة "طالع نازل" بدور "مي"، إلى جانب منى زكي ومحمد شاهين، في مسلسل اجتماعي تشويقي تدور أحداثه حول خيانة زوجية وصراع تقوده شخصية "نورا" نحو الانتقام.

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