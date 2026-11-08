حمادة هلال يكشف إصابة زوجته بالسرطان وخضوعها لجراحة.. أخفت عنه مرضها

وجاء هذا الكشف في ختام حلقة بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي اللبناني ، والتي اختُتم بها الموسم الثاني من البرنامج، حيث فتح حمادة قلبه للحديث عن واحدة من أصعب التجارب التي تمرّ بها عائلته، كاشفاً أن زوجته حاولت في البداية إخفاء حقيقة مرضها عنه خشية إثارة قلقه.

وأوضح الفنان المصري أن زوجته خضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم، فيما لا تزال الأسرة بانتظار نتائج الفحوصات الطبية للاطمئنان إلى وضعها الصحي ومعرفة الخطوات المقبلة.

وأعادت هذه المحنة إلى ذاكرة حمادة هلال تجربة مؤلمة عاشها مع والدته الراحلة، التي عانت أيضاً من مرض السرطان، إذ استعاد خلال اللقاء تفاصيل رحلتها مع المرض وأيامها ، متحدثاً عن الأثر الكبير الذي تركه رحيلها في حياته.

وشهدت الحلقة اعترافات أخرى تناولت جوانب مختلفة من حياته الشخصية والفنية، إذ تحدّث هلال عن معاناته السابقة مع الرهاب الاجتماعي، والصعوبات التي واجهها في بدايات مشواره، إلى جانب كواليس أشهر أغانيه، بينها "مسطول" و"الحب الحقيقي".

كما كشف عن مواقف جمعته بنجوم بارزين، من بينهم تامر حسني وشيرين وهيفاء ، وتطرّق إلى علاقته بالإنشاد الديني وإمكانية ابتعاده عن الغناء.

لكن حديثه عن مرض زوجته بقي من أبرز اللحظات الإنسانية في ختام الحلقة، خصوصاً مع استمرار انتظار العائلة نتائج الفحوصات الطبية، أملاً في الاطمئنان إلى حالتها الصحية.