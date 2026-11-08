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الموت يفجع الممثلة التركية يشيم غول بوفاة زوجها غوكهان سوار.. طلبت الدعاء له قبل ساعات من رحيله!
الموت يفجع الممثلة التركية يشيم غول بوفاة زوجها غوكهان سوار.. طلبت الدعاء له قبل ساعات من رحيله!
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الموت يفجع الممثلة التركية يشيم غول بوفاة زوجها غوكهان سوار.. طلبت الدعاء له قبل ساعات من رحيله!

فن و منوعات

2026-11-08 | 07:56
الموت يفجع الممثلة التركية يشيم غول بوفاة زوجها غوكهان سوار.. طلبت الدعاء له قبل ساعات من رحيله!
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Aljadeed
الموت يفجع الممثلة التركية يشيم غول بوفاة زوجها غوكهان سوار.. طلبت الدعاء له قبل ساعات من رحيله!

خيّم الحزن على الممثلة التركية يشيم غول، بعد وفاة شريك حياتها غوكهان سوار، يوم السبت 7 تشرين الثاني 2026، إثر تدهور حالته الصحية، رغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته.

وفي التفاصيل، كان سوار قد تعرّض لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج، قبل أن تتدهور حالته ويُوضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

وكانت يشيم غول قد ناشدت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لزوجها، بعدما أعادت نشر بيان يتحدث عن خطورة وضعه الصحي، إلا أن الساعات التالية حملت خبر وفاته، لتتحوّل مناشدتها المؤثرة إلى وداع مؤلم.

وأفادت تقارير تركية بأن الممثلة كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة خلال فترة علاج شريك حياتها، ما جعلها غير قادرة على الرد على الاتصالات والرسائل.

وسرعان ما انتشر خبر الوفاة في الأوساط الفنية التركية، حيث تلقّت يشيم غول رسائل تعزية من عدد من الفنانين، بينهم أونور بويوكتوبتشو وميليك بايكال ويشيم سالكيم.

وأُعلن عن إقامة مراسم تشييع الراحل يوم السبت 7 تشرين الثاني، عقب صلاة العصر، في مقبرة كارشي ياكا بالعاصمة التركية أنقرة.

يُذكر أن يشيم غول معروفة بمشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية التركية، أبرزها مسلسل "Sevdan Bir Ateş"، الذي جسّدت فيه شخصية "فوسلات".

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